El Frente de Todos presenta un proyecto alternativo y rechaza el aumento de tasas

140289

Política HCD

Así lo destacaron los concejales del Interbloque del Frente de Todos quienes en consonancia con las medidas adoptadas por Alberto Fernández y Axel Kicillof proponen continuar con los beneficios para Pymes y Comercios y compensar con un aumento de la alícuota a las entidades bancarias, las grandes cementeras e hipermercados.

Los concejales del Interbloque del Frente de Todos, expusieron que el aumento de las tasas, tal como lo presenta el municipio, es sin lugar dudas un nuevo golpe al bolsillo de los olavarrienses que hoy sin duda sufre un significativo vacio producto de la política de ajuste y de la política tarifaría del último gobierno nacional y provincial, incidiendo directamente en la actividad económica y castigando fuertemente a las pymes locales quienes son las principales dadores de trabajo en nuestra ciudad.



De esta manera, afirmaron: "Somos una oposición responsables y sabemos que es muy importante atender el financiamiento del municipio. Pero no estamos de acuerdo en que toda la responsabilidad de esto recaiga sobre los olavarrienses. Por eso, proponemos en consonancia con las políticas que están llevando adelante Alberto Fernández en la Nación y Axel Kicillof en la provincia, continuar con la exención del 50% de la tasas de Seguridad e Higiene a Pymes y comercios, y asimismo, aumentar la alícuota a la banca minorista, a las grandes cementeras y a los hipermercados que son los sectores más rentables y a los que le han ido mejor en este último tiempo.



Del miso modo argumentaron: " Reconocemos la dura situación económica que vive Argentina y a la que nuestra ciudad no es ajena. Por eso consideramos que las alternativas para el financiamiento municipal deben buscarse en aquellos sectores rentables que han adquirido importantes ganancias en los últimos años y no sobre el ciudadano común y la mayoría de los olavarrienses como nuestros jubilados, trabajadores, estudiantes o desempleados.