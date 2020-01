Liberaron a Pablo Ventura, uno de los jóvenes detenidos por el crimen de Fernando en Villa Gesell

El abogado de Ventura, Jorge Santoro, siempre dejó en claro que su defendido no estaba involucrado y hasta descartó de plano un posible ajuste de cuenta por parte de los rugbiers: "Hay una rivalidad como todo joven entre actividades deportivas, pero no gran cosa, no es que no se podían cruzar".

El calvario para el remero de 21 años comenzó el sábado a las 18, cuando efectivos de la DDI Villa Gesell en colaboración con la DDI local lo detuvieron en su casa de Zárate y lo trasladaron a la ciudad balnearia, acusado por el asesinato de Fernando. A partir de allí fue todo sorpresa para él y su familia, que no entendían qué sucedía ya que el joven no había estado cerca de Villa Gesell y no formaba parte del grupo de amigos detenidos. Sin embargo, los 10 rugbiers lo habían mencionado.

"Nos dijeron que tenía que declarar porque alguien lo nombró en Gesell, como que estuvo metido en este lío con el chico fallecido. Le dijimos que sí, fuimos a la DDI y ahí lo trasladaron", explicó el padre ese día.