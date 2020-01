Misión de Verano de Seminaristas en Sierras Bayas y Colonia San Miguel

140338

En búsqueda de fe

Son diez jóvenes integrantes de la Misión de los Seminaristas que recorren las localidades de Sierras Bayas y Colonia San Miguel con la imagen de la Virgen.

La Misión de Verano es llevada adelante por un cura, un diácono, 4 seminaristas y 3 jóvenes que acompañan al grupo. El trabajo consiste en 10 días de recorrida por hogares de Sierras Bayas y Colonia San Miguel en búsqueda de fe. José Luis Rodríguez, quien fue ordenado diácono en mayo de 2019, habló con Mejor de Mañana y contó que "visitamos familias con imagen de la Virgen, los que están interesados pueden recibirla y tenerla para compartir un momento de oración con su familia o agradecimiento y al día siguiente pasamos a buscar la imagen y la vamos llevando a otros vecinos".



En este caminar, se encuentran con varias realidades, "se va dando un diálogo, un encuentro entre los que vamos a visitar y los que nos reciben. Vamos compartiendo experiencias de fe y con eso nos retro alimentamos", manifestó.



Lo que sucede en el común es que "la gente recibe con alegría la visita de la Virgen. Expresan esa acción de gracias y sienten que la Virgen los ha ido a visitar", contó José Luis que realiza este trabajo de misión con su grupo, todos con menos de 30 años.



Remarcó que "cuando la gente se puede abrir en confianza puede compartir experiencias de vida, muchas son experiencias de fe, cuentan que han recibido los sacramentos, que van más seguido a la iglesia o no, que han dejado de ir pero reciben con alegría la imagen de la Virgen por más que no haya fe practicante".



En el día de ayer realizaron una misa en el barrio Fonavi de Sierras Bayas a las 19 horas y el sábado, antes de irse, estarán llevando a cabo una misa de despedida a las 18 horas en el Cementerio de Colonia San Miguel y a las 20 horas en Sierras Bayas con la presencia del Obispo que viene a cerrar el tiempo de misión.



San Miguel, de mucha fe



Por la mañana los 10 integrantes de la misión se dividen. Un grupo va a Colonia San Miguel y el otro a Sierras Bayas y se rotan por la tarde.



José Luis Rodríguez, aseguró que lo que sucede en estas dos localidades implica "dos realidades distintas" porque "en Colonia San Miguel como es colonia de alemanes, la fé católica está más arraigada, por eso vamos más lento porque la gente que te recibe te ofrece mate, te hace pasar, comparte experiencias, es una comunidad pequeña y nuestra presencia en seguida llama la atención".



La localidad de Sierras Bayas, por su parte, "tiene realidad distintas, hay gente que es muy católica, otros que dicen que son católicos a su manera y no van a iglesia, otros han cambiado de credo y han ido con nuestros hermanos evangélicos, otros se ven más indiferentes", y reconoció que hay quienes están apáticos y enojados con situaciones que se han dado en torno a la iglesia, "si se enojan por errores de la iglesia están en su derecho" y manifestó que "uno trata de anunciar el Evangelio, la buena noticia".



