Celiaquía: "Se puede cocinar rico y saludable"

Información General

Alejandra y sus dos hijas fueron diagnosticadas con celiaquismo. A partir de ese momento escribió dos libros y difunde recetas por las redes sociales.



Alejandra Temporini, autora del libro "Mi aventura sin gluten", fue entrevistada en "Mejor de Mañana" en la columna "Mil y un libros" de Diego Rojas, contó cómo descubrió la celiaquía de sus dos hijas y luego la de ella.

Cocinera, docente, influencer y, a partir del diagnóstico de celiaquía en su hija menor primero, luego en la mayor y más tarde en ella se produjo un cambio en su vida para siempre que la llevó a transformar esta dificultad en una oportunidad, es así que escribe libros y difunde recetas sobre cocina sin gluten por las redes sociales.



El gluten, preparar la casa, la cocina, los utensilios, el horno, las superficies y la contaminación cruzada, así comienza el índice de su libro "Mi aventura sin gluten" donde afirma que "se puede cocinar rico y saludable porque lo que busco es una cocina que pueda integrar a todos porque la comida te lleva a la parte social".

En su libro plantea recetas dulces y saladas y afirma que "cocinar sin glúten primero que es superfácil pero si yo transgredo... esa es la parte crítica de la cocina propiamente dicha", contó.

La vida de Alejandra transitaba por la búsqueda de un diagnótico para su hija Catalina que "cuando empezó a comer a los seis meses se comportaba diferente, de una forma rara cada vez que comía y no crecía estaba malhumorada" ahí comenzó el recorrido por distintos consultorios médicos durante tres años pero no encontraba una respuesta, "nadie me decía qué pasaba, recién a los 3 años le diagnosticaron celiaquía a Catalina y para mí fue un placer", destacó.

Ante el diagnóstico de una enfermedad los médicos buscan descartarla o no en el entorno familiar y es así como " a los 3 meses todos nos hicimos los estudios y ahí vimos que Martina, la hija mayor, era celíaca asintomática y a los 3 meses me la diagnostican a mí". Explicó que el stress provocado por lo vivido con sus hijas le provocó la enfermedad.

Es importante contextualizar lo que vivió Alejandra porque hace 12 años atrás "no había información y los médicos te mandaban al psicólogo, hoy conocemos mucho más y hay más diagnóstico", aclaró.

En las góndolas

En los últimos años hubo un avance en cuanto a la información, recetas, diagnóstico y productos más accesibles porque se hallan en supermercados pero no por su costo, aún falta encontrarlos a un precio más bajo, el valor de un producto común a uno para celíacos suele tener una diferencia de precio del doble o más.

En el libro hay muchas recetas, dulces (alfajores, medialunas, etc) y saladas, las más recomendadas por Alejandra Temporini son la pizza a la parrilla, el pan de molde y los raviolones, "uno conoce un mundo lleno de productos nuevos y eso es muy bueno poque estás estudiando todo el tiempo y ves que podemos comer de todo, es simple y divertido", agregó en "Mejor de Mañana" por FM 98POP.

Si bien Alejandra es gastronómica la situación no fue tan sencilla "me fue más difícil porque tenía muchas mañas por eso tuve que aprender a manejar otros productos y ver como funcionaban y una vez que lo entendés es más facil", "son cambios de hábito, no cuesta nada, es sencillo hay que enseñar" dice convencida transmitiendo esas ganas de enseñar a otras personas para evitar la angustia.

Adaptarse a un cambio en la alimentación cuando en un grupo familiar de 4 personas 3 son celíacas es todo un desafío "no me costó porque en casa la alimentación es a base de fruta y verdura, muy variada pero sí tenía que tener cuidado con los condimentos, esas son cosas que aprendés todos los días" afirmó.

Convivir con no celíacos

"La parte más difícil es lo social, los cumpleaños, salir a cenar con amigas y amigos, ahí entendí que tenía que contar lo que pasaba y también aprendí a entender que hay gente que comprendía y otros que no" expresó Alejadra Temporini sobre la alimentación de una persona celíaca fuera de su ámbito familiar.

"Es complicada la tarea de encontrar lugares a dónde comer afuera de mi casa", es por eso que Alejandra encontró la forma de transformar esta dificultad en una oportunidad y escribió estos libros de recetas. "La cocina sin gluten no tiene límites" y "Mi aventura sin gluten" que compartió en la columna "Mil y un libros" en Mejor de Mañana por FM 98 POP.

Algunos Consejos

Alejandra reflexionó sobre las etapas por las que se atraviesa cuando el diagnóstico es celiaquía "al principio uno se tiene que enojar y está bien que eso ocurra, hay que pasar por ese momento y luego empezar a cambiar". ¿Qué es lo que te enoja? se pregunta, "lo que te enoja es que el otro no se da cuenta entonces lo importante es hablar, por ejemplo, si voy a ir a tu cumpleaños tengo que decirte: mirá soy una persona celíaca entonces y le explicás; es más la gente que te ayuda que la que no te ayuda". Al escucharla suena convicente, producto de tantos años de experiencia de convivir con la celiaquía.