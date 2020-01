140386

Información General 10 rugbiers asesinaron a golpes a Fernando en Villa Gesell

Triste y penoso es varios episodios de violencia son protagonizados por jugadores de rugby. Desde el Club Estudiantes, Pablo Tricerri -Pte. de la comisión- reflexionó sobre el tema.



Tras el aberrante asesinato que cometieron 10 jugadores de rugby en la Costa Atlántica , el eje se puso una vez más en los por qué. Y en la búsqueda de respuestas, se encontró el deporte que practicaban como uno de los conductores, sin embargo, no es el alcohol ni el deporte que practican el que puede explicar simplemente cómo diez personas matan a golpes a un joven.



Desde el Club Estudiantes, el presidente de la Comisión de Rugby Pablo Tricerri habló con El Popular y resaltó que "no hay que hacer uso de mala manera de la fuerza"



"El rugby es un deporte que ya no es de elite, es muy inclusivo, no pertenece de la alta sociedad, si bien se generó en las escuelas de Inglaterra, hoy en día es un deporte popular casi igual al fútbol, si analizamos los problemas protagonizados por rugbiers son los menos pero son los que mayor notoriedad toman ", aseguró "en el Club Estudiantes tenemos un sistema de beca para acompañar a la gente, por eso digo que no es una cuestión de tener o no tener plata", afirmó Pablo Tricerri.