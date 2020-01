"La idea es que el conocimiento científico le sirva a quien tenga que llevar adelante políticas públicas"

140444

26.01 SUPLEMENTO FINDE// Docente a Investigador, Juan Pablo Matta

Es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y obtuvo una beca de una fundación española. Pasó tres meses en Madrid compartiendo experiencias con colegas europeos. Hace pocos días regresó y en diálogo con FINDE describe y compara la investigación ciéntifica, la inversión académica y las oportunidades para los alumnos. Su visita además abrió la puerta para que académicos de la Unicen puedan seguir intercambiando experiencias con universidades europeas sobre mediación y conflicto.

"Era un alumno tremendamente problemático en la Primaria y en la Secundaria" dice y asegura que lo expulsaron de 9 escuelas. "Me echaron, repetí, dejé, o sea que conozco todos los modos del fracaso académico que existen" explica entre risas. Apoya el mate al lado de la notebook y sigue. "El formato académico tradicional no me encontraba y yo no me encontraba ahí. No encontraba el sentido que me motivara a estudiar". Pero cuando estaba por terminar el Secundario de noche conectó con la Antropología y allí encontró las respuestas que buscaba. "Todo tu sentido común y seguridad, cuando uno estudia antropología, se mueve. Tiene que pasar, es un proceso incómodo pero fascinante" alega Juan Pablo Matta, docente e investigador de la Unicen especializado en mediación y conflicto. Acaba de regresar de una beca gracias a la cual pudo compartir con colegas europeos y la experiencia no sólo abrió un nuevo camino a su recorrido como investigador sino que también la Unicen salió beneficiada del intercambio.

Sentados en el living de su casa, con un mate que ceba constantemente mientras habla, Juan Pablo Matta desarrolla la línea que parte desde Olavarría con destino a Madrid. El mismo chico que parecía fracasar en forma constante, hoy es un investigador respetado que con orgullo representa a la Argentina en el exterior.

Una beca

Con cerca de 300 postulaciones en todas las áreas del conocimiento de todo el país, sólo fueron seleccionadas 15. El Dr Juan Pablo Matta y la Dra Agustina Girado, quien viajará el mes próximo a Madrid, resultaron aceptados por la Fundación Carolina.

"Si uno compara la distribución geográfica es una muy buena noticia que la Facultad de Ciencias Sociales haya tenido dos de 15 a nivel nacional" dice y comenta que la convocatoria viene por parte del Ministerio de Educación y la Fundación Carolina, una fundación española muy importante en lo que es intercambio académico.

"La propuesta que hice tenia que ver con mi trabajo de investigación en Olavarría. Hace bastante tiempo que estamos estudiando desde el punto de vista antropológico las formas en que los conflictos se producen socialmente y las forma en que se gestionan socialmente. Es un tema bien convocante y necesario. En España existe cierto desarrollo sobre estos temas. Entonces la propuesta de la beca postdoctoral fue poner en diálogo las investigaciones que se hacen en Argentina, y específicamente en Olavarría, sobre el tema con las que se hacen en España, específicamente en Madrid, en materia de gestión de conflictos y mediación comunitaria"

"Fui a un montón de actividades que tienen que ver con un diálogo de pares, entre investigadores argentinos y españoles" cuenta y habla alegremente de la "calidad de la investigación argentina sigue siendo, intencionalmente, muy sólida. Los estándares de discusión y de investigación que tenemos en la Argentina están a la altura de la discusión internacional"

Aunque menciona que "lo único que tenemos de desventaja a veces son los medios materiales y económicas. Pero vaya a saber cómo la Argentina sigue, incluso en condiciones desfavorables, teniendo un estándar de calidad científica que no tiene nada que envidiarle al desarrollo en otros país". Es por eso que afirma que "la Argentina tiene un modelo científico"

El Dr Matta explica que en España se encontró con el interés de dialogar con la investigación argentina. "El estudio sistemático del conflicto desde una perspectiva antropológica es algo que no tiene mucho desarrollo y cuando nos encontramos investigadores del área sentimos la necesidad de charlar y profundizar los lazos" asegura.

Por otro lado menciona que "la realidad de la universidad española es completamente distinta por el hecho de que sea arancelada" y señala que "la condición de educación de calidad no arancelada de Argentina también es algo que llama la atención en España y eso lo reconocen como algo destacable"

Ciencia, investigación y apoyo

"En lo que es investigación, sin duda que tiene muchos mas recursos. La comunidad europea dedica e invierte mucho en ciencia y tecnología. Entonces en esa red internacional y en el entender que el desarrollo científico es el desarrollo de una nación, eso lo tienen claro en toda Europa" comenta y agrega que "los PBI europeos tiene un parte importante que es ciencia y tecnología pero no sólo que lo destinan sino que el PBI se compone de valor agregado basado en la ciencia". Es por eso que "los modelos de desarrollo tienen como primer paso invertir en conocimiento, eso impacta fuertemente en la capacidad de investigar y de alguna manera en la enseñanza de grado y posgrado"

"Las personas que quieren ser científicos o científicas simplemente lo deciden y van a tener opciones de formarse becados" asegura y menciona que además "se fomenta mucho que los investigadores españoles completen su posgrado en Dinamarca o Alemania y los alemanes y daneses se van para España"

El impacto en el trabajo de investigación

"Los impactos son mas indirectos que lo que uno quisiera" sostiene acerca de qué cosas cambiarán en su investigación luego de la experiencia española. Pero lo que sí logró fue generar un vinculo profesional sólido con otros colegas. Es por ello que volvió con múltiples invitaciones para viajar a otros países, escribir y participar en seminarios de forma grupal. "A partir de hora en la agenda de trabajo local vamos a tener que agregar una linea de trabajo que es la articulación con España", que se suma a los contactos que mantienen a nivel provincial, nacional y lo que vienen llevando a cabo con Brasil.

Pero además su visita a España permitió que pudiera participar de un congreso europeo de universidades que estudian el conflicto y la mediación. "Mi participación terminó en una invitación a integrar el grupo de universidades europeas, que ya ha trascendido Europa. Lo cual fue aceptado en asamblea el ingreso de la Unicen a esa red" dice y comenta que el grupo está conformado ya por 51 universidades internacionales.

La Ciencia y las respuestas

"Uno quisiera que sea más rápido pero los tiempos de la Ciencia son distintos. Todo el tiempo estamos trabajando para que eso suceda pero también sabemos que si nos apuramos mucho sucede mal" asegura.

"Ese es un difícil equilibrio que uno tiene como científico: dar respuesta pero dándose los tiempos para que el conocimiento que produce el trabajo de uno sea mejor que la opinión" afirma y describe el panorama actual: "Tenemos un mundo de mucha opinión y poco conocimiento basado en términos científicos".

"La idea es que el conocimiento que uno produce como científico le sirva a quien tenga que construir o llevar adelante politicas públicas, en tanto estén nutridas de nuestro trabajo sean mas eficientes a la hora de resolver situaciones conflictivas y que la politica pública, al estar basada en conocimiento científico sea eficaz y resuelva mas rapido, mejor y retejiendo los vínculos", concluye.