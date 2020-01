140453

Policiales Durísimas palabras de la nieta de la mujer asesinada en Azul

Natalia es nieta de Celia Wagner, la señora de 81 años que fue asesinada en su casa en Azul en un episodio de robo. Exigen celeridad y justicia.

Natalia es hija de Fernando "Nano" Wilhelm, y una de las tres nietas de Celia Wagner, la docente jubilada de 81 años que fue salvajemente asesinada en el patio de su casa del barrio parque de Azul.

Se supo que conocían a Gabriel Ignacio Vasquez Magariño -uno de los dos arrestados el domingo- porque trabajó para Wagner como jardinero y chofer.



Atravesada por la pérdida trágica de su abuela, Natalia apeló a las redes sociales para que la cara de uno de los detenidos, tenga máxima difusión y llegué Justicia.



"Que se siga difundiendo la cara de la persona a la que mi abuela le dió trabajo, ropa y comida. Que nunca se deje de difundir! Que la gente sepa la brutalidad con la que te mataron!.



No les alcanzó con haberte robado que antes de irse te pegaron dos fierrazos en la cabeza dejándote tirada en el patio. 81 años tenías y ningún modo de defensa!

Que se sepa que te mataron por unos pesos y un televisor de mierda!. Que siga preso y no salga mas de donde está! Porque no va a haber un día de nuestras vidas que no estemos luchando por verte encerrado! A la vida de nuestra Abuela Coca nadie la devuelve!" es parte de lo que escribió Natalia en sus redes sociales.



Manuela -otra de las nietas de 'Coca'- anticipó que tanto desde el Ministerio Público Fiscal como de la propia familia, está la firme convicción de pedir para los criminales la pena máxima que prevé el Código Penal.

"Estamos destruidas. Estamos ante gente que no le importa nada, pero la fiscalía va a pedir la cadena perpetua; nosotros también y esperamos que la sociedad esté a la altura de las circunstancias, que apoye y que no pase nunca más algo así".



*Con información de ElCentral.com.ar