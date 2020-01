Identificaron a todas las víctimas que murieron junto a Kobe Bryant

140467

Seis adultos y tres menores perdieron la vida en el trágico accidente que conmocionó al mundo

La policía de Los Ángeles tiene identificadas a todas las víctimas que murieron este domingo junto a la ex estrella de la NBA Kobe Bryant.



El ex basquetbolista viajaba en un helicóptero privado junto a su hija, Gianna "Gigi" Bryant, de 13 años, también aficionada al deporte. La estrella de los Lakers solía destacar el prometedor futuro que tenía la talentosa adolescente.



Precisamente, eran acompañados por Christina Mauser, de 38 años, entrenadora del equipo en el que jugaba la menor. "Mis hijos y yo estamos devastados. Perdimos a nuestra hermosa esposa y madre", escribió su esposo en Facebook.



Además, otras dos menores integrantes del plantel también murieron en el accidente. Se trata de Alyssa Altobelli y Payton Chester, jugadoras que han aparecido en las redes sociales de la estrella mundial.



Las dos jóvenes estaban acompañadas por sus familiares. John y Keri Altobelli, padres de Alyssa, y Sarah Chester, madre de Payton, que también perdieron la vida.



Por último, Ara Zobayan, de 50 años, fue el piloto que no pudo superar las duras condiciones climáticas. Era, además, esposo de Sarah y padre de Payton. "Descansa en paz, Ara. Uno de los pilotos más amables con el que he tenido el gusto de conversar en mi trabajo de la industria de la aviación", escribió Bella, una amiga en Twitter.



Según declaró un vocero policial, "la situación meteorológica no respondía a nuestros parámetros mínimos de vuelo". Otras naves no recibieron autorización para despegar.



Desde el presidente Donald Trump y su antecesor Barack Obama hasta las máximas figuras del baloncesto y otros deportes como el fútbol, y también el ambiente artístico, se mostraron en shock por el deceso de quien es considerado una de las mayores estrellas en la historia del básquetbol, un competidor implacable.



Kobe ganó cinco títulos de la NBA en sus 20 temporadas con los Lakers, terminando con 33.643 puntos, 7.047 rebotes y 6.306 asistencias en 1.346 juegos de NBA en su carrera.



Es considerado como uno de los mejores basquetbolistas en la historia de la NBA. Además de ganar dos medallas de oro olímpicas, fue alineado en 18 oportunidades en el Juego de las Estrellas, 11 de ellas consecutivas. Pero el legado de Kobe va más allá de sus títulos y récords. Quedó cimentado por sus jugadas increíbles, y esa sangre fría a la hora de definir un partido con un tiro ganador, que le ganó el apodo de 'Mamba Negra'.



En 2018, Kobe ganó un premio Óscar al mejor corto de animación por "Dear Basketball", un homenaje al deporte que lo convirtió en un ícono.