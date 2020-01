"¿Cómo van a hablar de pymes si no saben dónde queda el PIO?"

140491

Política Duros conceptos del titular del PIO sobre los concejales y demás funcionarios políticos

El empresario también los acusó de "no conocer el PIO y así ¿cómo van a poder hablar de las pymes?", les reprochó. Nievas no dudó en calificar duramente a concejales y demás funcionarios políticos, y remató su crítica al decir que a la política "van los mediocres". Cuestionó la evasión y dijo que "el país es una gran zona franca".

El presidente del PIO, Alberto Nievas, cargó duramente contra el Concejo Deliberante y acusó a los concejales de "no saber dónde queda el Parque Industrial".



A su vez, en diálogo con "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP, el empresario sostuvo que "son planes VIP, no son puestos políticos. No tengo la menor duda que las dietas de los concejales son planes VIP".



Y luego detalló las causas del porqué los caracterizaba de esa manera. "Deberían informarse, que averigüen y que trabajen para saber que no maltratamos la mano de obra, es que no hay gente para trabajar y esto lo deberían saber".



Con un tono fuertemente polémico, Nievas criticó la labor de los concejales luego de conjeturar por qué el gobierno de los Estados Unidos había levantado los aranceles para las exportaciones de acero y aluminio, esto lo llevó a vincular el tema con algunas otras opiniones de políticos nacionales sobre la crisis argentina y finalmente recaló en la ciudad en donde cargó las tintas sobre los funcionarios políticos en general y en los concejales en particular.



Contra el Concejo



En ese marco, cargó contra el Concejo Deliberante. "Son incapaces", juzgó, "lo he visto en Olavarría. El Concejo Deliberante no sabe donde queda el PIO, entonces ¿cómo van a hablar de las pymes?. Tenemos que dejar de ser hipócritas", castigó en general. Debemos hacer una autocrítica, tenemos que pagar los impuestos y si son altos, peleemos para que los bajen, pero mientras tanto hay que pagarlos. Por el contrario, no se hacen facturas y así no podemos sostener un Estado y darle los servicios a la gente. Tenemos un país con una evasión de entre un 30 y un 40 por ciento y te preguntan si querés o no factura. Todo el país es una gran zona franca".



Acto seguido arremetió: "tenemos un Concejo Deliberante que no tiene conocimientos y cumplen una función para la cual no están preparados. Deben conocer cómo funcionan las empreas y no saben dónde queda el Parque Industrial. Insisto, no conocen las empresas y por eso no saben como tienen que legislar, cómo opinar en un proyecto...Son planes VIP, no son puestos políticos y no tengo la menor duda que las dietas de los concejales son planes VIP".



"Que me perdonen -continuó- pero que me vengan a discutir a mi...Que se informen, que averigüen y que trabajen. Que conozcan la realidad y no lo dice Nievas, lo dice la sociedad. Tenés funcionarios políticos que nunca han trabajado", remató.



"Son un desastre"



Sobre el tema aranceles, el titular del PIO sostuvo que el tema tiene que ver "con la mano de obra argentina que se va a vender. Debemos dejar de pensar que no tenemos nada que ver con el mundo y los sectores económicos no son nichos estancos. ¿La actitud de Trump?..., y bueno, es como un tigre que juega a las presiones para bajar a unos y subir a los otros, y sus decisiones tiene impacto en las economías tan debilitadas como la nuestra. Tenemos que ser más serios e informados porque el mundo se mueve de esta manera. El está jugando un partido pro nacionalista y muy fuerte. Nosotros, en cambio, estamos tan débiles...y, pregunto ¿alguien puede imaginar disputarle algo a los Estados Unidos?".



Exhortó a "tener una política más global y posiblemente esto de la quita de los aranceles tenga que ver con la negociación con el FMI. Es el juego del gato y el ratón". Tras ello opinó sobre el ajuste de Alberto Fernández a los jubilados: "hay mucho gasto y baja la recaudación", dijo. "Ningún gobierno pensaría un minuto en castigar a los jubilados. A Macri le pegaron a mansalva por ese tema mientras que su política fue el mejor arreglo, mucho mejor que el actual", dijo en el programa radial "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP.



Polémico como casi siempre, el empresario le sacudió a Guillermo Moreno porque había dicho que "la comida estaba cara porque así lo quiere la Sociedad Rural, y no sabe que el que fija los precios es el mercado".



También le pegó a la clase política: "son funcionarios de cuarta categoría. Los funcionarios que salen de la Facultad de Ingeniería, de las escuelas técnicas son un desastre...Ha caído la calidad. Para colmo en el tema político nadie se quiere meter porque nadie se quiere embarrar, y por eso van los mediocres", disparó, hablando de la idoneidad de los políticos.