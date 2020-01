Una mujer se murió ahogada en Claromecó

140497

Policiales

Una turista oriunda de Lomas de Zamora, que no lograba salir del mar por sus propios medios, debió ser rescatada por guardavidas en Claromecó, aunque lamentablemente no lograron evitar que pierda la vida en el incidente.



Según informaron miembros del Cuerpo de Guardavidas de Claromecó, todo ocurrió cuando la mujer se bañaba en una zona ubicada a la altura de la Casita Verde y, tras una gran deriva en el mar, la corriente termina llevándola a la altura de los baños públicos, donde finalmente se produjo el rescate.



La víctima fatal fue identificada como Nancy Mercedes Greco, de 50 años, quien según confiaron a LA VOZ DEL PUEBLO fuentes cercanas a la labor de los guardavidas, se habría estado bañando en cercanías a una zona de baño.



Cuando los servidores públicos fueron advertidos de que no podía salir del agua por sus propios medios, debieron intervenir y, con la ayuda de la moto de agua, fue sacada del mar.



Inmediatamente, se la trasladó en una ambulancia al Hospitalito, ya que tendría los signos vitales muy débiles, los cuales, a la larga, terminaron cediendo hasta su fallecimiento.



En ese sentido, se indicó que antes de llegar y en el mismo centro de salud se le practicaron, lamentablemente sin éxito, RCP y ejercicios de reanimación, aunque según confió Matías Rossi, uno de los guardavidas que, a pesar de estar en su día libre, colaboró con sus colegas, el médico habría estimado que la mujer ya había fallecido cuando fue localizada por la moto.



Tal como recordó el propio Rossi a LA VOZ DE PUEBLO, todo comenzó alrededor de las 17.30, poco después que él se acercó a saludar a sus compañeros, Lucas Centeno y Luciano Saltapé, en uno de los puestos de vigilancia.



Cuando el primero se retiró momentáneamente hacia el este para correr tres jalones de demarcación color rojo, un turista le advirtió lo que ocurría y comenzó la actuación de emergencia, "(Lucas) debió correr unos 300 metros y silbatea y yo lo escucho. Entonces, le indico a Luciano Saltapé que corra porque 'algo pasó', mientras yo activaba el operativo con el uso del handy".



Código 3

Luego de subrayar el correcto desempeño de los guardavidas que se hallaban en el lugar, Rossi continuó explicando las labores de rescate llevadas a cabo, "llame al móvil y, automáticamente a la moto de agua para que se acerquen. Canto un código 3, sin saber el número de víctimas, pero lo hago porque era un rescate fuera de zona de baño y no sabés con lo que te vas a encontrar", dijo.



El primero en entrar fue Lucas Centeno, quien divisa a la bañista, "pero cuando ésta pasa el último espumón, la pierde y no la ve más y a Luciano le pasa lo mismo". Según explicó, cuando llegó la moto de agua tampoco la encontró, "fueron 45 segundos, un minuto, pero como estamos acostumbrados a realizar rescates en zonas de baño, entrás sacás la víctima y ya está", comentó haciendo referencia a una situación que puede haber parecido más extensa en el tiempo.



Al respecto, Rossi estimó que la mujer ya venía siendo arrastrada por la corriente aparentemente desde el Faro, "estaba flotando", comentó antes de indicar que fue encontrada por el piloto de la moto de agua, "la saca él, lo ayudo yo, la llevamos hasta la arena, la cargamos en una camilla, empezamos a hacerle RCP y masajes cardíacos, algo que hicimos hasta que llegó la ambulancia" y habría continuado en el centro de salud.



En ese sentido, luego de haber colaborado con los familiares y allegados de Greco en todo lo que necesitaban después de la tragedia, confió que el médico de guardia habría estimado un fallecimiento previo al contacto de ellos con la víctima, "el médico nos dijo que ya venía fallecida por el agua", dijo.



Por otra parte, fuentes policiales le indicaron a LA VOZ DEL PUEBLO que no se descartaba la posibilidad de que Greco haya sufrido una descompensación cardíaca producto del esfuerzo al intentar salir del agua por sus propios medios.



Al mismo tiempo, los familiares que se presentaron a declarar ante las autoridades tras el hecho, habrían dejado trascender que la mujer estaba sobrecargada de actividades, lo que habría elevado su nivel de stress.



Por esta razón es que anoche se analizaba la posibilidad de realizarle una autopsia al cuerpo, a los efectos de evacuar esa duda. Sin embargo, el estudio debía ser requerido por el fiscal José Bianconi, titular de la UFI N°17, en turno al momento de los hechos.