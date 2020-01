El Presidente se reunió con Ginés González García por el Coronavirus

140500

Información General

El presidente Alberto Fernández se reunió este martes por la mañana en Casa Rosada con el titular de la cartera sanitaria nacional, Ginés González García, quien le expuso un informe de situación acerca de la información epidemiológica existente a nivel mundial sobre el Coronavirus, que ya afecta a once países en el mundo. Del encuentro también participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

El primer mandatario se puso al tanto de las medidas de implementación que permitan dar respuestas rápidas en caso de que el virus ingrese a la Argentina, reforzando la vigilancia sanitaria y fortaleciendo a los equipos de salud de todo el país.



El ministro explicó que se está realizando un exhaustivo seguimiento de la situación brindada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), así también como la de los países afectados.



"Es vital que estemos preparados con tiempo frente a este tipo de riesgos. A través del Estado debemos proporcionar y poner al servicio de la gente, todas las medidas y acciones que sean necesarias para reducir al máximo posible los efectos de estas enfermedades", expresó González García.



"Estamos tranquilos pero atentos. Sabemos que, aun cuando este es un evento internacional relevante, nuestros especialistas nos señalan que el riesgo inmediato para la población argentina, es bajo", aseguró el ministro.



Si bien aún no se ha desarrollado en el mundo una vacuna indicada para este virus en particular, los especialistas señalan que es de una peligrosidad menor a la de las anteriores epidemias de virus respiratorios de los últimos años, como el SARS en 2003 o la Pandemia de Gripe H1N1 en 2009.



Recomendaciones:



Como se recomienda generalmente, hay dos medidas sencillas que previenen esta y muchas otras infecciones: la primera es que al toser o estornudar, deben cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo y no con las manos, para evitar tocar superficies y expandir el virus.



La segunda es mantener siempre el lavado de manos frecuente con agua y jabón, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas, antes y después de ir al baño, o luego del contacto con superficies en áreas públicas.



En ámbitos hospitalarios, se deben seguir estrictamente los protocolos de prevención y control de infecciones para cuidar tanto a las personas allí internadas como al personal sanitario.