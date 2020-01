Ezequiel Galli no firmó el convenio con la Provincia de "Escuelas a la obra"

140502

Tampoco lo hicieron otros intendentes del Pro y argumentaron que faltaba información. "No estaban claros algunos puntos" y "era muy genérico" fueron las explicaciones del Municipio. El gobernador Axel Kicillof presentó el programa de inversión de 800 millones de pesos en reparaciones en escuelas. Desde la cartera educativa provincial se indicó que van a "trabajar con todos los municipios, los que hayan firmado y los que no".

El intendente Ezequiel Galli estuvo este lunes en el distrito de Merlo en el acto que encabezó el gobernador Axel Kicillof para lanzar el programa "Escuelas a la obra" de inversión en infraestructura escolar. Sin embargo, el representante del Municipio de Olavarría no firmó el convenio de adhesión a la propuesta. Más tarde, el jefe comunal se mostró junto al referente del Pro bonaerense, Jorge Macri, en lo que se presentó como una visita institucional al distrito de Vicente López.



Tampoco firmaron el acuerdo con los Provincia los demás intendentes del Pro y todos mostraron explicaciones muy similares para exponer el rechazo. No obstante, desde la Dirección General de Escuelas se indicó que van a "trabajar con todos los municipios, los que hayan firmado y los que no".



El programa consiste en avances en obras de infraestructura en escuelas. Uno de los ejes es realizar, en una primera etapa, obras en 752 establecimientos con riesgo de inicio del ciclo lectivo 2020. Tendrá una inversión de más de 800 millones de pesos provenientes de fondos provinciales y del Fondo Educativo. Oficialmente se informó que beneficiará a más de 275 mil estudiantes bonaerenses y 21 mil docentes y auxiliares.



Los trabajos, que se llevarán adelante conjuntamente entre el gobierno provincial y los municipios, apuntan a la reconstrucción de techos, sanitarios, instalaciones eléctricas, de gas, y agua potable, como también trabajos de pintura y reparaciones estructurales.



Firmas



Junto al gobernador Kicillof estuvieron el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, la directora de Educación bonaerense, Agustina Vila, y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. "Que nunca más se pueda decir que la escuela pública es un lugar donde se cae" dijo el mandatario bonaerense.



Numerosos intendentes estuvieron en el acto, entre ellos Ezequiel Galli quien no firmó el convenio para la implementación del programa en Olavarría. "No estaban claros algunos puntos" y "era muy genérico" fueron las explicaciones que se dieron desde el Municipio ante la consulta de EL POPULAR.



En medios provinciales se indicó que otros intendentes del Pro tampoco habían aceptado el acuerdo y se mencionó a los principales referentes del partido, Jorge Macri (Vicente López), Julio Garro (La Plata) y Sebastián Abella (Campana). "No firmaron el convenio por ser genérico y no contar con especificaciones de las obras" se argumentó, en línea con las expresiones en Olavarría.



Cabe señalar que no sucedió lo mismo con los intendentes que se referencia en la UCR, ya que casi todos firmaron el convenio con la Dirección de Escuelas.



Horas después, Galli estuvo en el Municipio de Vicente López junto al intendente Jorge Macri. Sobre el objetivo del encuentro, Macri expuso que fue "para conversar sobre nuestros municipios. Seguimos trabajando juntos con el compromiso de siempre para darle soluciones a los vecinos".