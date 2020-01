Gobierno sugiere la creación de una junta electoral

140506

Política Hilario Galli y el conflicto en Federación de Sociedades de Fomento

El secretario de Gobierno sugirió la creación de una junta electoral para llevar a cabo una elección. Hilario Galli dio algunas sugerencias para encauzar el proceso de elección.



La idea es la de ver cuáles de las entidades están en condiciones de participar de un acto eleccionario. Existe una ordenanza que regula el funcionamiento de las entidades vecinales. Galli ofrece un veedor.

El secretario de Gobierno, Hilario Galli habló sobre el conflicto desatado a partir de la elección de las autoridades de la Federación de sociedades de fomento y juntas vecinales y sostuvo que "el que llegue a buen término este proceso dependerá de los socios de la federación. En este caso fue un proceso un tanto raro: hubo dos listas y después se bajó una pero no hubo una junta electoral que decidiera esto".

En diálogo con "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP, Galli advirtió que "nosotros como Municipio lo único que podemos hacer, o la única participación que podemos tener en este proceso es estar como veedores a través de una escribana para que cualquiera de los socios requiera de la participación municipal , en este caso sería brindando información en caso de que lo soliciten". No obstante, apuntó que "se debe conformar una junta electoral para determinar qué entidades podrían participar de un acto eleccionario", es decir, cuáles están en regla y cuáles no.

Hace unos días, una de las listas se autoproclamó como conducción de la Federación y en contra de la voluntad de la otra lista que denunció a la primera porque, según dijeron, no habían encontrado la posibilidad y las garantías para participar de un acto eleccionario para elegir libremente a las autoridades.

Por su parte, Hilario Galli precisó que "es hora de que todos los socios se sienten a debatir cuestiones de fondo que vienen de la mano del estatuto", tras lo cual advirtió que el estatuo no debe tomarse para optar por un artículo y no otro "en virtud de las conveniencias. Lo cierto es que está bastante desactualizado y no acompaña la vía institucional de la Federación de Sociedades de Fomento".

Junta electoral

Preguntado sobre quien controlaba o regulaba una eventual elección, el secretario de Gobierno respondió que "las Sociedades de Fomento y las Juntas Vecinales se rigen por una ordenanza que regula la vida, en cambio la Federación, por ser asociación civil o entidad de bien público va por otra ordenanza. Las instituciones que tienen Personería Jurídica, se rigen por ella, en el caso que no las tiene el entre de contralor es el municipio", confirmó lo que se venía diciendo desde que se disparó el conflicto. Tras ello precisó que "hay una ordenanza de 2004 para las instituciones que no tienen personería jurídica. Ahora, si la Federación le solicita al Municipio que sea el regulador, estaremos a disposición, pero el carácter que no se le puede sacar es el de veedor".

Debido al contexto que se está viviendo, de denuncias cruzadas y demás, Hilario Galli aclaró que "lo que podemos hacer es poner a disposición el mismo día de la asamblea nuestros servicios para ver todos los papeles que puede tener el municipio. En este caso, lo que habría pasado es que un grupo se autoproclamó y el otro se retiró, pero todo dependerá de lo que hagan los socios. Están llamando a asamblea extraordinaria para el 17 de febrero pero los socios deberían accionar con un medida judicial. De no haber acuerdo por la vía del consenso no va a haber otra alternativa".

Luego definió que la institución, al no estar reconocida por entes estatales, es un conjunto de socios que quiere llevar adelante la institución". Y sobre la manera de salir de este nudo gordiano y encauzar la entidad, Hilario Galli señaló que habría que designar una junta electoral para poder determinar quien puede participar y quien no, para poder determinar cómo se va a desarrollar la elección. En ese sentido, si no hay acuerdo, nosotros tenemos los elementos que necesiten las dos partes. Porque nosotros tenemos que trabajar con todos".