"No es una ley antirugby, queremos que haya responsabilidad deportiva"

Daniel Lipovetzky

Daniel Lipovetzky, diputado provincial de Cambiemos, dialogó con El Popular sobre la presentación del la Ley Fernando que buscará la "mano prohibida" a jugadores de rugby.



La ley que lleva el nombre del joven asesinado por rugbiers en Villa Gesell apunta a concientizar y sancionar a los deportistas que aprovechen su condición física para generar daño a otras personas. Uno de los legisladores impulsor del proyecto, Daniel Lipovetzky, diputado provincial de Cambiemos, en diálogo con El Popular afirmó que "es un proyecto que nos acercó una ciudadana, la doctora Valeria Carrera" abogada del estudio del Dr. Fernando Burlando, que son los defensores de la familia de Fernando Báez Sosa, "nos pareció importante trabajarlo en conjunto con Leandro Santoro, legislador por CABA como símbolo ya que cuando se lucha contra la violencia no hay diferencias partidarias", expresó Lipovertzky.



"Un deportista que se entrena y tiene superioridad física, tiene que ser responsable socialmente" destacó y "tiene que haber una doble responsabilidad cuando hay una situación de violencia fuera de las canchas", el legislador diferenció el ámbito penal del deportivo ya que el proyecto de ley también prevé sanciones para los clubes porque "los clubes de rugby han fracasado en la prevención de la violencia, aunque han trabajado en la formación en otros valores pero no es la primera vez que ocurre un hecho de violencia por el rugby", explicó.



"No es una ley antirugby, si es una ley para que exija responsabilidad deportiva por parte de quien practica un deporte de contacto" resalto Daniel Lipovetzky a El Popular Medios "la verdad es que no hay que mirar para otro lado y la solución no esta en sacar a los jugadores de un club, como hicieron en el Club de Rugby Zárate, eso ya es tarde.



Se está hablando de sanciones deportivas, no penales. "aspiramos a las sanciones, buscamos que sean las mismas se apliquen fuera de la cancha si un jugador provoca daño a otras personas". Las reglas deportivas en este deporte como en otros son claras: suspensión, perdida de puntos, etc. "Aspiramos a que se involucren clubes y entidades deportivas, la idea es que sea no solo el rugby, sino aquellos deportes donde se maneja la fuerza como artes marciales, artes mixtas y todo deportes de contacto"



Cuando el asesinato de Fernando se hizo público quedamos conmovidos, paralizados al ver tanta violencia provocada por un grupo de jóvenes "fue una sensación de tristeza por Fernando, por la familia, por mis hijos", afirmó Lipovetzky. Y desde lo político "no quise quedarme en lo discursivo pero tampoco que fuese una especulación política, hay que ser cuidadoso, espero que esta ley sea un aporte".



"Las políticas públicas sobre el consumo responsable de alcohol han fracasado, en cambio, las implementadas sobre el consumo de cigarrillos han sido mejores" y el problema es grave en adolescente y jóvenes", destacó.



Se hará Justicia?



"Soy optimista, hay muchas pruebas que los condenan a los autores y partícipes, por mas relaciones de poder que tengan las familias de los rugbiers no creo que tengan efecto judicial", resaltó.



Por último el diputado provincial Daniel Lipovetzky afirmó " lo que queremos es que se involucren más para desterrar la violencia", expresó a El Popular Medios.