El Frente de Todos busca declarar la "emergencia en violencia de género"

Política Pedirán que se trate en una sesión extraordinaria

La propuesta surgió en función de la demanda de Casa Popular Valeria. Se expuso la importancia de la "celeridad del tratamiento" ante la gravedad del tema. El interbloque analizó el cumplimiento de la ordenanza que establece un presupuesto para violencia de género: se "desvirtuó el espíritu" y los fondos no alcanzan para impulsar políticas específicas.

A través de un pedido formal que realizó Casa Popular Valeria y organizaciones sociales, el interbloque del Frente de Todos presentó un proyecto para declarar la emergencia en violencia de género. "Ante la urgencia de la problemática, los concejales solicitaron al presidente del Concejo una sesión extraordinaria debido a que los diferentes espacios exigen celeridad para el tratamiento de la misma" se informó desde el bloque.



La iniciativa surgió a pedido de las organizaciones sociales dedicadas a la temática ante los continuos casos de violencia de género y femicidios registrados en nuestra ciudad y que no son ajenos al contexto nacional donde una mujer es asesinada cada 24 horas a causa de los femicidios y crímenes de odio.



Se remarcó desde el FdT que en materia de violencia de género, el Municipio de Olavarría cuenta con la ordenanza sancionada en 2015. Se consideró que se trata de una normativa "única y ejemplar en la Provincia de Buenos Aires, en la que se crea un presupuesto especifico con una partida destinada a la atención integral de la violencia contra las mujeres, género y familia, que no puede ser inferior al 0,3 % del presupuesto total".



En ese sentido, se evaluó la forma en que se ha implementado la ordenanza en estos cuatro años de su aplicación. "Durante estos últimos años se ajustó el presupuesto específico de la ordenanza absorbiendo el 80% de esta partida en el pago de sueldos y gastos corrientes, desvirtuando el espíritu de la misma al no destinar los fondos necesarios para el impulso de políticas públicas que aborden la problemática contemplada por la misma" se informó desde el interbloque.



Los concejales del FdT plantearon la declaración de la "emergencia en violencia de género" con el objetivo de "optimizar todos los recursos municipales necesarios para el correcto y eficaz funcionamiento de la Dirección de Políticas de Género". Se explicó que también "se propone utilizar correctamente las distintas herramientas municipales para la atención a mujeres víctimas de violencia, y acciones tendientes a garantizar la prevención, la asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres".



El proyecto de ordenanza presentado dispone de la implementación de medidas urgentes que refieren a la instalación de hogares seguros y transitorios, la asistencia económica y legal, como también, la promoción de acciones que cubran la demanda de empleo para mujeres que se encuentren en situación de violencia.



Al mismo tiempo, se impulsa el diseño de campañas intensas, el desarrollo de un plan de agentes territoriales capacitadas para la prevención y el trabajo coordinado, integral e interdisciplinario de las distintas las dependencias municipales en conjunto con las organizaciones sociales que abordan la violencia de género.



"Hoy en día no alcanza con las campañas por redes sociales, las declaraciones públicas ni las marchas o movilizaciones, sino que es necesario que el Estado deje de lado las promesas y garantice las herramientas necesarias para dar respuestas concretas a la sociedad en su conjunto" sostuvieron los concejales.