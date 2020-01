140523

Información General

Corpi cerró el 2019 con cuentas "medianamente equilibradas" y atendiendo 60 personas por día

A diferencia del año anterior, Corpi logró cerrar el 2019 con un cierto equilibrio financiero. Fue, en parte, por la recuperación del convenio con la Lotería provincial para percibir la mensualidad del bingo. Cada mes, la entidad requiere de 1,2 millón simplemente para abrir sus puertas.

Entre 50 y 60 personas pasan cada día por las instalaciones del Centro de Rehabilitación Psicofísica Integral (Corpi), que está cerrando su balnace económico 2019 con cuentas "medianamente equilibradas", luego del saldo en rojo que marcó el resultado de 2018.



"Fueron dos años complejos -admitió el presidente de la comisión directiva de esta ONG, Horacio Balbiani-, pero con un fuerte trabajo interno tanto del equipo y la dirección técnica a cargo del fisiatra Martín Borra como los directivos, hemos podido reconvertir las dificultades que traíamos".



Los números no mienten: Corpi arrastraba un déficit de 1,5 millón, con serias dificultades para hacer frente a los aportes patronales de sus 20 profesionales, algunos de ellos parte del plantel estable y otros contratados.



En primer lugar, entonces, impulsaron una reconversión interna en lo que es atención y "eso nos da lugar a que podamos prestar la mayor cantidad de atención a más cantidad de obras sociales", cuya contraprestación engrosa cada mes las arcas de la institución. Sin embargo, el espaldarazo lo constituyó la recuperación del convenio con Lotería, alcanzado con "un muy fuerte acompañamiento del Municipio" y patentizado en la vuelta de esa mensualidad en octubre último. Se trata del cánon que surge de un porcentaje entre el 0.5 y el 1% aplicado a bingos y maquinitas tragamonedas en Bin Baires, que equivale a "un 15% del total de los ingresos de Corpi".



Eso, para un andamiaje que, solo para abrir sus puertas cotidianamente, requiere 1,2 millón por mes, lo que "nos impulsa a todos a estar permanentemente activos pensando en qué hacer" para seguir adelante, "porque si bien es cierto que el equilibrio financiero nos proporciona tranquilidad, no queremos limitarnos a quedar ´cero a cero´, sino que buscamos crecer e imaginar nuevos desafíos".



Es cierto que un porcentaje estimable de los ingresos recae en la figura del socio benefactor, cuyo aporte ha sido bancarizado, por lo que "sabemos que mensualmente hay un ingreso allí que nos permite utilizarlo para algún tipo de aplicación", y que permanece habilitado para quienes quieran sumarse, simplemente comunicándose con la institución al 42-0428.



Otra posibilidad de ingreso es la opción de que empresas y particulares que pagan Ganancias, descarguen hasta un 5% de esos montos que tributan anualmente para que queden en la ciudad. "Tenemos la posibilidad de entregar un certificado emitido por AFIP, que somos benefactores y que tenemos la posibilidad de recibir donaciones de este tipo y además una factura, que le permita a la persona rendir con su contador".



Hace pocas semanas, se lanzó la campaña de los 5 pesos, que también desarrollan otras entidades locales a raíz de que esos billetes saldrán de circulación en febrero próximo. "Hemos dispuesto cajitas en diferentes comercios y le pedimos a los vecinos que nos acompañen, sea a la institución que sea".



En cuanto a los aportes, la decisión de permitir el ingreso de las ONGs en la moratoria de AFIP, determinó "nuestro ingreso, en un plan de 120 cuotas que significa montos importantes, pero que podremos ir saldando paulatinamente".



Todo esto "nos ha permitido cerrar el año medianamente equilibrados, con salarios y aguinaldos al día; esto nos da una tranquilidad pero nosotros repetimos hasta el cansancio que no queremos que Corpi se mantenga, sino que crezca y el crecer significa tener recursos".