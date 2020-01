Para la familia el cuerpo "mostraba visibles signos de violencia"

140529

Policiales A un mes de la muerte de Mabel Olguín

Mabel Nieves Olguín falleció el pasado 29 de diciembre. La Justicia determinó que la mujer de 36 años se suicidó.La familia reclama justicia. Ni una Menos se expresó a través de un comunicado.



Sin embargo, la familia vio que el cuerpo "mostraba visibles signos de violencia, situación que les puso en alerta". "La visualización de los golpes se sumó a diferentes relatos provenientes de personas allegadas a Mabel. La información a la que tuvimos acceso nos permite afirmar que Mabel Olguín era víctima de violencia de género y que incluso, días antes del deceso, realizó consultas en un Centro de Atención Primaria de la Salud de Olavarría ante episodios de violencia física", refiere el comunicado.



"A un mes de sucedidos estos hechos, que incluyen un desenlace irreparable, desde el Frente Ni una Menos Olavarría queremos expresar nuestro apoyo incondicional a la familia Olguín en la búsqueda de la verdad", agrega y refiere:



"Entendemos que ante estas situaciones es imprescindible la aplicación del Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), al que adhirió el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires mediante la Resolución 476 del año 2018. Es necesario recordar que el Poder Judicial considera muerte violenta a aquella producida por causas no naturales (homicidio, suicidio, accidente, muerte sospechosa de criminalidad). La intervención con perspectiva de género de los y las agentes estatales desde el momento en que entran en conocimiento de los hechos, brinda garantías respecto de la recolección completa de pruebas.



"Desde nuestro lugar afirmamos que ante la muerte violenta de una mujer no puede descartarse la posibilidad de existencia de un femicidio, la recolección de las pruebas debe hacerse con perspectiva de género para garantizar los derechos de las víctimas.



"Actualmente la familia Olguín se encuentra a la espera de los resultados de la autopsia, que puede demorar siete meses aproximadamente -de acuerdo a la información brindada por fuentes oficiales".



En este marco desde el Frente Ni Una Menos exigen:



"-La aplicación de la Ley N° 27.372 de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos. Con el objetivo de garantizar asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación y celeridad a la familia de Mabel.



"-Que se aceleren los procedimientos a fin de conocer la verdad sobre la causal de muerte de Mabel Olguín. Entendemos que la familia necesita realizar su duelo en el conocimiento de la verdad.



"-Que el Poder Judicial incorpore a sus investigaciones la figura del suicidio feminicida. El Informe parcial de 2019 elaborado por el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación refiere a la existencia de suicidios de mujeres por razones de género, considerándolos muertes violentas evitables. El Observatorio considera que los casos de suicidio en los que está probada la existencia previa de abusos y violencia contra la mujer, tiene que ser tratado como Suicidio Feminicida.



"-Por último, el esclarecimiento de las causales de muerte vinculadas a un contexto de violencia de género por parte de la justicia permitiría el acceso al beneficio que prevé la Ley Brisa para los hijos e hijas de Mabel, como víctimas colaterales de la violencia. El Estado en todas sus dimensiones es responsable de la situación dada su previa inacción personificada en sus agentes que no pudieron evitar este penoso desenlace. Hasta que esto suceda es el Estado Municipal quien debiera de arbitrar los medios para realizar el seguimiento necesario para su contención social (económica, habitacional, de salud, de esparcimiento, educacional y psicológica) hasta tanto sean incluidos en los sistemas que otras dimensiones del Estado prevé".