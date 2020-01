"Nuestro objetivo es potenciar la actividad minera en la Provincia"

140556

30.01 | Política Federico Aguilera

El nuevo subsecretario de Minería de la Provincia, dialogó con el programa radial que se emite por la 98POP Mejor de Mañana y contó cuales serán los ejes en los que trabajarán y celebró la jerarquización del área que pasó de ser Dirección a Subsecretaría.



Este jueves, el nuevo subsecretario de Minería bonaerense, Federico Aguilera, dialogó con Mejor de Mañana y contó sobre su nuevo lugar dentro del ministerio de Producción de la Provincia y cuál será el mecanismo de trabajo que llevarán a cabo desde la semana próxima.

En principio, el ex concejal del interbloque Frente de Todos, comentó su sensaciones sobre la designación que dio a conocer el ministro de Producción Augusto Costa, "para mi es una gran alegría y un gran honor poder integrar el gabinete del ministro de Producción y me parece que también es una gran noticias para que los olavarrienses lo tomen en consideración porque la ex dirección de Minería ahora será Subsecretaría de Minería, ha elevado el rango para potenciar y desarrollar la actividad minera en la región".



Respecto a su mecanismo de trabajo y su designación en el área, Aguilera explicó que "ya veníamos trabajando hace algunas semanas, en el Gabinete con Augusto (Costa), veníamos charlando de distintos temas, problemáticas, en torno a la producción de la Provincia de Buenos Aires y uno de los temas en los que tenía mayor conocimiento de la situación y tenía posibilidad de aportar por mi procedencia en el partido de Olavarría, por conocimiento de la carrera que estudié, geografía y por mi nexo en el sector productivo tanto con empresarios como con los sindicatos, el ministro a decidió que este al frente del área".

Este miércoles estuvo en Olavarría Augusto Costa, Aguilera contó las actividades que realizaron y como vio el Ministro a la ciudad. "Estuvimos haciendo una recorrida amplia donde la agenda minera formó parte. Estuvimos charlando con pequeños empresarios caleros, con la Cámara Minera y recorrimos Cemento Avellaneda. En ese sentido, Augusto (Costa) se pudo llevar un panorama de cómo es la situación actual del sector minero que esta fuertemente golpeado por la crisis y la recesión de la obra pública que ha mermado el despacho de materiales".

Por otro lado, el olavarriense ahora funcionario provincial confirmó que este viernes se realizará la presentación oficial de la "estructura del Ministerio de Producción".

En cuanto a las líneas de trabajo enumeró los objetivos del área, "potenciar y fortalecer y desarrollar la actividad minera en toda la provincia". Aunque se explayó y habló de medidas concretas "mejorar la gestión minera, mejoramiento en la fiscliazicon de la actividad minera y crear área de política minera que se basará en la investigación y promoción de la actividad".

Para cerrar, aseguró que "he recibido el apoyo de los diferentes sectores de la actividad minera para ponerse a disposición y trabajar en conjunto".