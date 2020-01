Fernández: "El Papa va a hacer lo que pueda para ayudarnos con la deuda"

140592

Información General

El presidente Alberto Fernández contó que en su encuentro a solas con el papa Francisco le pidió "ayuda en el tema de la deuda" y sostuvo que el Sumo Pontífice le dijo que "siempre lo va a ayudar".

"Siempre le pido ayuda. Me respondió que siempre me ayuda y siempre me va a ayudar. Tuvo palabras muy lindas para conmigo, que me las guardo para mí. Y sé que cuento con él. Le conté cómo estamos solucionando lo que está pasando, le conté que estábamos con mucha expectativa con el debate que se puede generar el 5 acá en el Vaticano. Y sé que lo va a hacer porque quiere mucho a su país y quiere mucho a los argentinos", sostuvo Fernández en conferencia de prensa en la residencia de la embajada argentina ante la Santa Sede.

De esta manera, Fernández hizo referencia al encuentro organizado por el Vaticano la semana próxima del que participarán el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. "El Papa ya nos está ayudando mucho. Valoro mucho su ayuda porque es un argentino preocupado por su Patria. Toda la deuda trajo pobreza y marginación. El Papa estoy seguro que va a hacer lo que pueda hacer por ayudarnos", insistió. (DIB)