"Una casa es una casa, es un bien material" dijo el Pastor Angulo

140603

Policiales Respondió a un video viral sobre su vivienda

El particular episodio tiene a una persona aún no identificada que describe como "mansión" una casa que según el Pastor "es mi casa hace más de 14 años". "No tengo nada que ocultar" aseguró junto a su abogado.



Este viernes por la mañana, el abogado Sergio Roldán dialogó con Cacho Fernández en 98 POP sobre la viralización de un video a través de WhatsApp donde se escucha la voz de un hombre que filma desde un auto una supuesta construcción perteneciente al Pastor Martín Angulo. "Nos estamos acercando a la mansión más grande más vigilada y de más dinero de Olavarría. Sus fieles le han hecho una mansión", dice entre otras cosas.



El titular de Cosecha Mundial en Olavarría, Pastor Martín Angulo, "toma conocimiento de que andaba un video de una persona bastante conocida de Olavarría, que ya tiene identificada. En principio difamando y diciendo algo que no es real, no es cierto", comentó el abogado Roldán quien representa a Angulo.



Mientras se esperaba que Angulo arribe a la ciudad para brindar la conferencia de prensa, Roldán explicó que se trata de una estructura "en plena construcción". El video, según el letrado, "ha trascendido las fronteras de nuestro país".



Prosiguió diciendo que "claramente (Angulo está) preocupado por lo que tomó contacto conmigo. Estamos en feria hasta el lunes y charlamos en cuanto a la situación y que si el quería aclararla, no había mejor manera que abrir las puertas".



Continuó diciendo que "no sabemos el móvil ni por qué lo hizo. Habrá que ir a la Justicia. En principio lo que a mi me adelantan es una serie de audios que en algún momento comercializó algún tipo de mobiliarios con integrantes del movimiento" religioso local. Aunque "no me voy a adelantar" a dar ningún nombre.