Valicenti: "es solo un convenio y lo que importa es trabajar"

Política Planes sociales para infraestructura escolar, y la decisión de algunos intendentes de no firmar

El diputado provincial sostuvo además que la decisión de los jefes comunales fue "transversal" y que Ferraresi pudo haber faltado al acto por cuestiones de gestión municipal. También recomendó juzgar al programa por "el trabajo que se haga". El plan parece bueno pero subsisten ciertas desconfianzas que se arrastran desde el pasado

El principal es el de que el convenio no incluye precisiones que tranquilicen a los jefes comunales de que en un futuro no muy lejano tengan que hacerse cargo del pago de las tareas o de tener que desembolsar fondos de sus propias arcas con destino a la remuneración de los trabajadores, llámense planes sociales, cooperativistas o demás.

No es la primera vez que pasaría algo semejante. Durante la gestión de Juan Manuel García Blanco, los municipios debieron hacerse cargo del pago de dichos compromisos si es que querían evitar que grupos de trabajadores del Plan Trabajar les hicieran piquetes en los barrios o en la misma puerta de los municipios, o le sitiaran las comunas.

El convenio por el cual se pretende transformar planes sociales en planes de trabajo con destino a las obras de infraestructura escolar, corre el riesgo de naufragar en la provincia de Buenos Aires a causa de distintos motivos.

Días atrás, los mismos intendentes peronistas del Conurbano, con Jorge Ferraresi a la cabeza decidieron no asistir al acto de firma de convenio, y eso tiene un fuerte significado. Hay quienes dicen que el faltazo se debió a que los caciques conurbanistas del peronismo están molestos porque no están participando realmente en el gabinete del, y habrían sido desplazados como verdaderos enemigos.Sin embargo, el diputado provincial,, le restó importancia y dimensión al hecho y sostuvo que "es solo un convenio y no se asume ningún compromiso que ponga en riesgo algo de los municipios", tras lo cual atribuyó el faltazo de Ferraresi a "una responsabilidad de gestión", dijo.¿Es así, como lo dice Valicenti, y que todavía el convenio no adquirió ninguna importancia o en realidad hay otros motivos ya sean de manejo de fondos o de internas en el Frente de Todos de la Provincia?."No sé qué sucedió", dijo el legislador de la Séptima, pero igualmente aclaró que la adhesión al convenio "fue bastante transversal puesto que otros intendentes de Juntos para el Cambio, como el de General Alvear, lo firmó, aunque también hubo otros que no firmaron.", sugirió Valicenti, instando a atender el tema de orden público antes que el político interno.Elogió el programa y luego le quitó dimensión al caso. "Se trata solo de un convenio y no se asume ningún compromiso que ponga en riesgo absolutamente nada., completó.El proyecto es el de transformar los planes sociales en "planes de trabajo" para "reparar" escuelas. Así lo lanzó el presidenteen el partido bonaerense de Moreno donde el mandatario llamó a "recomponer la solidaridad" entre argentinos y "tenderle una mano" a quien está en el "pozo de la pobreza".El programa se implementará en las provincias de Buenos Aires, Tucumán, La Rioja, Misiones, Chaco, Santa Fe, Catamarca, Chubut, Salta y Córdoba, y se firmarán convenios con los municipios de Rosario y de la ciudad de Córdoba.El gobierno de Axel Kiciloff pretendió implementarlo en la Provincia pero el acto fue un virtual fracaso puesto que la mayoría de los intendentes, de todos los colores políticos, no firmaron el acuerdo marco. Los de Cambiemos piden precisiones y le hacen algunos cuestionamientos. Gran parte de los mandatarios peronistas, caso el de Avellaneda (tal vez el más fuerte) que ni siquiera asistieron. El Intendente Galli no lo firmó pero también es cierto que Olavarría no está incluida en ese plan."Al convenio se lo está evaluando porque hay que ver si afecta a las autonomías municipales". De todos modos advirtió que "estamos convencidos que la prioridad es la educación".Lo que dijo el Intendente fue coincidente con lo que plantearon también mandatarios comunales peronistas. Pese a ello, Galli aclaró que Olavarría no está incluida en el programa.El plan propone el arreglo de 818 establecimientos escolares, un 10 por ciento del total, pero se cuestionó el convenio fundamentalmente por lo que planteó el jefe comunal local.El acto en el que se lanzó, el presidente de la Nación fue el orador central y se plantea convertir 12 mil cooperativistas de la provincia y 30 mil del país en actores involucrados en la reparación de escuelas. "Este es un enorme plan de integración", destacó Fernández y entendió que la propuesta merece una "celebración" porque "el Estado no llama a licitación a las grandes empresas o constructoras para comprar pinturas, pinceles y rodillos, sino que llama a los trabajadores de la economía popular para que pongan en pie las escuelas bonaerenses".El programa remite de alguna manera a aquel Plan Trabajar de finales de los Ochenta cuando los municipios se quedaron enfrentando la responsabilidad de pagarles a los beneficiarios de dicho programa.Es difícil olvidar aquellas jornadas aciagas en la que fundamentalmente García Blanco se levantaba gran parte de los días con un conflicto en la puerta del Municipio o se lo esperaba en alguna sede barrial para hacerle un reclamo en masa obligando al entonces intendente peronista a tener que maniobrar con planeros que existían el pago de unos miserables pesos por diversos trabajos. Con los cooperativistas del Plan de Emergencia durane la gestión de Néstor Kirchner pasó algo parecido ya que debió ser el mismo Helios Eseverri quien debió encargarse, fondos mediante, de que el plan nacional funcionara.