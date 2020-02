La Provincia evita el default con financiamiento interno y recursos propios

140738

Política Buenos Aires pagará con recursos propios y reestructurará deuda

El gobierno bonaerense anunció que no alcanzó cerrar la negociación con el 75% necesario de los acreedores.



Ante la falta de acuerdo con un sector de los acreedores, el gobernador Axel Kicillof anunció hoy que el Gobierno bonaerense pagará la totalidad del bono que venció el 26 de enero con financiamiento del mercado interno y con recursos propios para evitar el default.Tras arduas negociaciones, la administración provincial no logró la adhesión del 75% de los bonistas para pagar el 30% del capital del BP21 (US$250 millones) que venció el 26 de enero y postergar el vencimiento del resto hasta el 1 de mayo.En una conferencia de prensa en el Salón Dorado de la Gobernación, junto al ministro de Economía, Pablo López, y con la presencia de otros altos funcionarios; el gobernador explicó que la Provincia emitió letras del tesoro el viernes pasado y consiguió alrededor de $ 9.300 millones del mercado interno.Con esa suma, más recursos propios, el gobierno pagará el total de vencimiento del bono BP21, que en moneda nacional representa unos $ 15.000 millones."Entendemos que la mejor solución posible es usar los recursos que hemos recaudado en estos días para afrontar el vencimiento con recursos propios de la provincia, sin asistencia del Gobierno nacional", sostuvo el mandatario.En diálogo con la prensa, Kicillof criticó duramente al expresidendete Mauricio Macri y a la exgobernadora María Eugenia Vidal por la contracción de deuda en moneda extranjera con vencimientos a corto plazo."Durante 2020 vencen 220 mil millones de pesos de deuda producida por la etapa pasada. Representan el 15% de los fondos de la provincia. No podemos pagar el total de estos vencimientos con los recursos con los que contamos", aseguró.Asimismo, hizo referencia a la negociación con los bonistas para prorrogar la fecha de pago. Deslizó que se llegó a un acuerdo con el 50% de los inversores (necesitaba el 75%) y que hubo una "posición bloqueadora" por parte del fondo Fidelity Investments que definió la falta de acuerdo."Proponían cobrar todo, pero en cuotas y eso era inaceptable", indicó el gobernador, quien insistió con que "no hubo voluntad" por parte de ese grupo.Por otro lado, el gobernador anunció la "restructuración de la deuda en moneda extranjera" y dejó entrever que espera también "una buena respuesta del mercado interno" para los compromisos que vienen."En los próximos días se va a dar a conocer un cronograma, en consonancia con el de la Nación", señaló al respecto del plan. Y agregó: "Necesitamos iniciar ya una reestructuración porque de la deuda que se tomó en los últimos 4 años el 94% de los vencimientos son este año".La administración provincial deberá afrontar vencimientos de bonos durante todo el 2020. Entre ellos, $ 6.700 millones en marzo; 17.000 millones en abril; 63.000 millones en junio, y 30.000 millones en noviembre.Kicillof dijo además que su gobierno hará todo lo que esté a su alcance "para que los efectos de esa situación golpeen del menor modo posible a los y las habitantes de la provincia de Buenos Aires". (DIB)