Marcelo Fabbi renunció a la Anses

Información General Se aguarda la designación de un nuevo titular

Desde el lunes la UDAI Olavarría de Anses carece de titular designado formalmente. Marcelo Fabbi presentó la renuncia al cargo y ya no forma parte del organismo nacional.

EL POPULAR pudo saber que el abogado que había asumido en julio de 2017 al frente de la Anses en Olavarría, presentó el viernes su renuncia. La salida no era una novedad: el jefe de UDAI suele ser un cargo político y el cambio de gobierno nacional adelantaba la movida.



De hecho, Fabbi asumió por recomendación y propuesta de Ezequiel Galli. Se espera ahora que la designación de una persona en la jefatura que responda políticamente a la gestión de Alberto Fernández. Ayer EL POPULAR pudo conocer que se mencionaba como próxima titular a una mujer olavarriense con carrera partidaria local y también con antecedentes en desempeño en la Provincia y en la Nación. La versión no fue confirmada de manera oficial.



Por otro lado, cabe recordar que tal como había informado este Diario a fines de diciembre, Marcelo Fabbi pasará a integrar el Ejecutivo municipal aunque no se pudo conocer hasta ahora en qué área o cargo lo haría.

