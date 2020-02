140751

Información General Elías Pérez Merlos, del Sindicato de Guardavidas Unidos de la República Argentina, lamentó la falta de espejos públicos de agua

El pasado domingo por la tarde falleció un nene de 4 años ahogado en las aguas del arroyo Tapalqué, en el sector del Recreo La Isla. Esta nueva tragedia volvió a despertar críticas, sobre todo del sector olavarriense de guardavidas con respecto al accionar municipal.



La tragedia que tuvo lugar el pasado domingo por la tarde en el Recreo La Isla, con un nene de 4 años fallecido tras ahogarse , despertó nuevas críticas por la ausencia de un espejo de agua público y seguro para todos los olavarrienses, críticas que llegaron nuevamente desde el sector de guardavidas local.

En Olavarría no hay espejos de agua habilitados, por lo cual está prohibido bañarse en los mismos.



La tragedia volvió a poner el foco de discusión en la falta de un espejo público de agua para que los olavarrienses puedan acceder y, de esta forma, bañarse con la seguridad adecuada. Es que más allá de Colonia San Miguel, en Olavarría no hay espejos de agua habilitados, por lo cual está prohibido bañarse en los mismos.



Sin embargo, más allá de las prohibiciones y cartelería ubicada en los lugares, el vecino se baña en los mismos, sobre todo en días en donde las altas temperaturas producen jornadas sofocantes para cualquier persona. Justamente ésto fue lo que pasó en La Isla, con una familia que decidió refrescarse en el lugar, pero así sucede de forma diaria en otros sectores como canteras o ex balneario municipal.



"Es lamentable lo sucedido y tenemos otra víctima fatal a causa de tragedias en medios acuáticos", señaló en el inicio Elías Pérez Merlos, delegado del Sindicato de Guardavidas Unidos de la República Argentina e integrante de la Unión de Guardavidas Olavarría. "Nosotros venimos insistiendo en la necesidad de un espacio de contención seguro y gratuito para los olavarrienses, pero nadie hace nada", agregó.



Para el guardavida olavarriense, éste tipo de tragedias seguirá sucediendo "en tanto y en cuanto no haya en Olavarría un espacio de esparcimiento con acceso a un espejo de agua abierto al público, y que esté seguro con el cuidado de los guardavidas que correspondan de acuerdo al operativo de seguridad acuática que se vaya a implementar".



Críticas



Elías Pérez Merlos criticó el accionar municipal ya que, según entendió, el Estado es el encargado de brindar un espejo de agua público, seguro y gratuito para todos los olavarrienses. "Está bueno tener siempre la referencia de los guardavidas para estos casos, es decir, de los trabajadores que estamos organizados en un gremio, pero me gustaría saber qué piensa el Intendente con respecto a ésto y hacerlo extensivo a cualquier funcionario municipal", disparó.

Este silencio me hace pensar que para ellos lo que ocurre es responsabilidad de las personas



"El Ejecutivo no se pronunció con respecto a ésto, y no se si para ellos no está pasando nada o no lo ven como algo grave, y este silencio me hace pensar que para ellos lo que ocurre es responsabilidad de las personas", declaró el guardavida olavarriense.



En este sentido, el dirigente gremial consultó que "si el olavarriense no se puede bañar en La Isla, ni en el ex balneario municipal, tampoco en Colonia San Miguel, la pregunta es dónde se puede bañar la ciudadanía, dónde puede estar segura en los días de intenso calor ". Y, siguiendo con ésta misma línea, Merlos expuso que "no les queda otra que tener dinero para pagar su propia pileta en su casa o para asistir a un club privado, o irse de la ciudad a vacacionar, y ésto es realmente una vergüenza".



Entonces, para Elías Pérez Merlos "mientras no se apliquen políticas públicas que contengan a todos los sectores de la población, ésto seguirá pasando". "Todo el mundo replica en redes sociales sobre la necesidad de contar con un balneario como el que tuvo Olavarría hace más de 20 años, y mientras que el Ejecutivo no responda con acciones concretas, las muertes seguirán sucediendo", lamentó. "Si no será en el arroyo Tapalqué, será en una cantera o en cualquier otro espejo de agua que no esté bajo la protección de profesionales adecuados", criticó.

¿Qué dice la ley?