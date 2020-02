"La vacuna contra la meningitis viene retrasada desde abril del año pasado"

140846

Información General Christian Waimann, subsecretario de Salud del Municipio

El funcionario municipal sostuvo que las dosis llegan de forma semanal y que se reparten en las diferentes instituciones, pero que no cubren la demanda. "Cuando el año pasado hubo momentos que no se entregaron las vacunas en tiempo y forma, hubo población que quedó atrasada", afirmó.

El faltante de vacunas contra la meningitis sigue siendo una realidad en el Banco de Leche y en otras instituciones encargadas de repartirlas entre los vecinos, con dificultades que surgieron hace tiempo y permanecen en la actualidad producto de un desfasaje acumulativo en lo que respecta a entrega de dosis por parte de la provincia.

La entrega de vacunas a los diferentes municipios es parte de un programa nacional de salud, en donde cada provincia es la encargada de repartir la dosis a cada región según la demanda de cada una de las mismas. En abril del año pasado comenzaron las dificultades en la cadena de distribución. Incluso, desde la Región Sanitaria IX habló con este Diario Carlos Clavero, admitiendo en aquel entonces la falta de dosis para Olavarría.



Las dificultades continuaron en diferentes momentos del 2019 y la entrega de vacunas contra la meningitis no se regularizó. Este proceso llegó a la actualidad, y de esta forma la falta de dosis es una realidad: fuentes oficiales confirmaron que el Gobierno Provincial está entregado alrededor de 200 dosis por semana cuando la demanda es mayor, producto del desfasaje dicho anteriormente.



En este sentido, desde el Municipio confirmaron que el llamado a provincia es frecuente para resolver la situación, pero no encuentran muchas respuestas al respecto. Además, señalaron que la Región Sanitaria IX, a la cual pertenece Olavarría, continúa trabajando más allá de no contar con un director oficial -Carlos Clavero dejó su lugar tras el cambio de gestión-.



"La entrega de vacunas es parte de un programa nacional en donde las provincias se encargan de distribuirlas a los Municipios; la que viene retrasada es aquella contra la meningitis desde abril del año pasado", explicó Christian Waimann, subsecretario de Salud del Municipio. "A medida que van entregando las dosis, el Municipio las distribuye en las salas de Centro de Atención Primaria y en el Banco de Leche, pero no hay un stock sobrante; lo que llega, se entrega a continuación para que se vaya aplicando", agregó.



Motivos



"La cantidad de dosis que envían desde la provincia varía semana a semana, y dependemos de la demanda para ver si alcanza el stock enviado; pero cuando el año pasado hubo momentos que no se entregaron las vacunas en tiempo y forma, hubo población que quedó atrasada", detalló Christian Waimann, subsecretario de Salud del Municipio. "Pero dependemos de lo que manda provincia, ahora y así pasó siempre", agregó.



Al momento de explicar la situación actual de la entrega de vacunas de meningitis, detalló que "desde provincia están mandando, pero se complicó porque hubo un tiempo de atraso en las entregas, sobre todo durante el año pasado, y aquel que no se vacunó cuando había faltante se vacunó luego, sacando la dosis a otro; es decir, hay desfasaje".



"Algunos dictámenes que cambiaron la edad de aplicación también provocaron demoras, pero nosotros dependemos de provincia, no tenemos otra opción; el Municipio distribuye las vacunas del programa nacional que se canalizan por provincia y a medida que van llegando se va aplicando a la población según las dosis enviadas; nunca se acumulan vacunas en el Municipio", aclaró.



Con respecto a la Región Sanitaria IX, a la cual pertenece Olavarría y que no tiene titular luego de los cambios políticos, el funcionario señaló que "es la encargada de dar mayores precisiones de las dosis que se irán entregando, nosotros somos un ente de distribución, en este caso".



"Clavero dejó el lugar vacante y nosotros no tenemos noticias de quien asumirá en ese cargo, pero el personal de Región Sanitaria está trabajando con normalidad y funcionando con sus diferentes roles a cumplir", aclaró. De esta forma, negó rotundamente que esté paralizada en sus funciones. "Nunca para una institución de estas características, salud no puede descansar, no hay forma, sigue funcionando mientras se hacen los cambios políticos correspondientes".



Por último, Christian Waimann confesó que la vacuna para la meningitis no se consigue fácilmente en el ámbito privado. "Cuesta conseguirla en las farmacias porque no hay un stock grande de estas vacunas; además es relativamente nueva porque es la última vacuna que se agregó en el calendario, en el 2015, por lo que no está tan aceitado el proceso de distribución", concluyó.