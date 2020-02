¿Cuáles son las modificaciones que se evalúan en Licencias de Conducir?

140852

Información General Las propuestas para destrabar el conflicto y la tensión

Por la compleja situación en que se encuentran actualmente los empleados del área mantuvieron un encuentro con referentes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (STMO), con el objetivo de ponerlos en conocimiento de la manera en que trabajan de manera diaria y buscar una pronta solución a esta problemática.

Voceros gremiales explicaron a EL POPULAR que una de las propuestas debatidas en la reunión fue encontrar la posibilidad de que Licencias de Conducir funcione en un espacio amplio que incluya a todos los servicios: el sector para realizar el trámite administrativo, la atención con el médico, las instalaciones para que se realicen las pruebas escrita y práctica y la oficina para retirar las licencias.



Por día transitan alrededor de 90 personas para realizar el trámite y otras tantas para hacer consultas, que son atendidas en 3 ó 4 boxes.

Pero fundamentalmente se planteó la importancia de que exista un cajero en el que, cuando al vecino se le indica que cuenta con una deuda por la que no puede realizar el trámite, logre abonarla de manera rápida y sin la necesidad de tener que dirigirse hasta el Palacio Belgrano, como sucede hasta la actualidad.



Por otra parte, desde el STMO se planteó la necesidad de que se cuente con mayor cantidad de personal de seguridad permanente. Actualmente son dos los agentes que cumplen esta función en la Dirección de Licencias de Conducir. Además en la reunión se hizo referencia a la importancia de contar con cámaras de seguridad dentro de la oficina que no sólo registren imágenes, sino también se pueda escuchar la voz.



Mientras tanto, los empleados reiteraron, como se detalló en la carta , que no son atendidos como deberían por las autoridades del área cuando se dan situaciones de este tipo. También se analizaron las demandas de vecinos, principalmente adultos mayores, quienes denunciaron haber sufrido destrato por parte de algunas personas al momento de tramitar la licencia y realizar las pruebas.