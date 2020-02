El Ministerio de Trabajo clausuró las oficinas del RENAPER en Azul

140856

Información General

Esta semana el Ministerio de Trabajo clausuró el edificio por fallas edilicias y una empresa comenzó a trabajar en las reparaciones necesarias para que el Registro Nacional de las Personas pueda volver a funcionar con normalidad.



El día lunes los trabajadores del Registro Nacional de las Personas de Azul volvieron a padecer las fallas que presenta su lugar de trabajo, ocasionada en parte por la pérdida de agua generada por un caño. En asamblea junto a sus referentes gremiales los empleados del Registro Civil de Azul decidieron realizar una medida de fuerza, que se prolongó durante toda la semana.

El martes pasado recorrieron las oficinas ubicadas en el edificio de Irigoyen n°518 funcionarios provinciales, pero desde ATE aseguraron que no hubo respuestas satisfactorias a los reclamos por los problemas edilicios que vienen de larga data y que tienen que ver con un caño de desagüe que pertenece al edificio que se encuentra arriba de la sede del RENAPER.

El secretario general de ATE, Eduardo Bercovich, indicó que el día miércoles y luego de una inspección realizada por personal del Ministerio de Trabajo, a través del inspector de salud, seguridad e higiene: "Se procedió a la clausura del lugar ya que pudieron observar las falencias eléctricas que había, algunas perdidas en el sector de los baños, además de la pérdida que sigue habiendo del caño que viene del edificio".

El dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado, Seccional Azul comentó en ese sentido que se hizo presente la empresa que comenzó con la obra de reparación: "Ayer ya estaban trabajando y el personal fue trasladado a la Defensoría del Pueblo en calle Necochea casi San Martín donde se siguen atendiendo sólo urgencias como defunciones, nacimientos y supervivencias para que los jubilados puedan cobrar y los casamientos se van hacer en el salón del Hotel Azul".

Bercovich indicó que no saben cuánto tiempo podrán demorar los trabajos, aunque fue optimista: "No creo que vayan a demorar mucho, todo depende de que arreglen el caño del edificio al que le habían hecho un parche parcial, si arreglan el edificio y acomodan el cielorraso y todo lo demás en breve se podrá volver a trabajar ahí, hasta tanto se va a trabajar con las compañeras reubicadas y haciendo los casamientos en el Hotel Azul".

Desde ATE remarcaron que por el momento esperan que el personal que atiende las urgencias pueda contar con las herramientas necesarias-mobiliario y computadoras- para poder brindar el servicio que se da en las oficinas que hoy se encuentran clausuradas, aunque advirtió: "Hasta que no se renueve la sede de Irigoyen N°518 no se van a realizar la totalidad de los trámites, porque no se puede hacer el trabajo desde cualquier computadora, es una máquina que tiene un sistema registral y no es tan fácil".

Por último Eduardo Bercovich señaló que cuando la empresa encargada de las tareas informe que concluyó con las obras, buscarán que se certifique lo hecho y de esta manera evitar que esto se repita: "Vamos a tratar de que dejen algo por escrito, tanto las autoridades como el ministerio, esto ya pasó porque el edificio que se encuentra arriba del registro tiene 70 años y los caños son de fierro y si bien ahora los están cambiando hay detalles para solucionar y quedan todos los desagües y por lo que sabemos este problema lo genera un caño de desagüe del segundo piso".

Fuente: Diario El Tiempo