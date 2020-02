Conocer el destino, un plus que se le brinda al viajero

140898

Información General Oscar Vidovi, al frente de la agencia de viajes Piana del Sole

Olavarriense. Vivió aquí hasta los 18 años y luego se fue a estudiar a La Plata. "Fui a hacer la Licenciatura en Turismo, en la parte Económicas. Primero hice unos años en Azul, ya que articulaba con esa ciudad, y después de terminar en La Plata me fui a trabajar a Buenos Aires. Allí me quedé seis o siete años. Comencé como vendedor en una agencia donde no tenía idea de nada, ya que la facultad me dio todo lo teórico y lo básico ya que yo me gradué en la parte económica dirigida al desarrollo de un destino turístico y la planifación. Pero allí aprendí todo y me sirvió muchísimo. Estuve en Asatej (que hoy es almundo.com) y esa empresa fue una escuela. Me dieron opciones cuando llegué y me dieron la parte de aéreos, que a nadie le gustaba, por lo que tuve que amigarme con Amadeus, con los sistemas. Me costó el doble, pero una vez que se aprende ese sistema, que es el sistema madre de lo que es el turismo, todo lo que vino después fue mucho más fácil". Así se presentó Oscar Vidovi, hijo del recordado Ricardo "Laucha" Vidovi (ex arquero de Ferro Carril Sud), quien junto con Lorena Villegas, se encuentra al frente de la agencia de viajes y turismo Piana del Sole (Rivadavia casi Avenida Colón).



Respecto de cómo fue siguiendo su carrera laboral y su permanente capacitación y aprendizaje de todos los secretos que hoy le permite disfrutar y brindarle a sus clientes el mayor conocimiento en todos los aspectos de un viaje, Oscar contó que "después entré a trabajar como vendedor de una agencia en un shopping, así que no había fines de semana ni feriados, donde ascendí a supervisor de oficina de almundo.com, y luego de un año y medio me propusieron ser supervisor regional así que tuve cinco oficinas a cargo de esa empresa tan grande, en lo que es zona norte: el shopping Dot, shopping Tortugas, Pilar, San Isidro y Solar de la Abadía. Luego de un par de años me agregaron otra oficina, Piedras, al lado de la oficina central. Entonces empecé a buscar un lugar más tranquilo para salir de la locura que es Capital Federal y me ofrecieron la gerencia en una empresa de La Pampa, Free Port. Allí fueron ocho años: empecé como gerente comercial y terminé como gerente general de una empresa minorista pero con rasgos mayorista en el turismo" siguió contando Oscar acerca de un camino que no supo de bajadas, ya que fue siempre en permanente ascenso. Y hoy, ese camino, ese recorrido pleno de aprendizaje, lo vuelca en su nueva experiencia en Olavarría.



"Allí manejé ese contacto directo con la gente que viajaba, sobre todo en forma grupal, así que terminé de aprender lo que me faltaba respecto del interior. En La Pampa comprendí cómo viaja la gente del interior, qué miedos tiene, a qué hay que prestarle atención de un pasajero del interior y qué requiere un pasajero de Buenos Aires. ¿Qué necesita uno del interior?, es un poco más miedoso en algunos casos. Ve, a veces -no siempre- un viaje internacional como algo difícil de concretar, que es el viaje soñado. Me ha tocado cuando hay viajes de quinceañeras y cómo puede ser que la nena se vaya de viaje a Disney, quince días, y hay que hacerle entender a los padres los cuidados que se tienen, la seriedad y responsabilidad de la empresa que le da seguridad. Eso pasa también con pasajeros que viajan por primera vez. Por ejemplo, para el próximo año (enero de 9 noches y febrero 8 noches en Brasil) tenemos una promoción de cruceros que es una salida grupal y acompañados, por lo que le damos la seguridad de ir con ellos desde el micro hasta Ezeiza, estar en destino con ellos y el regreso desde el aeropuerto a Olavarría, y le simplificamos todos los trámites. Y lo que siempre soñaron se puede hacer" explicó.



"Mi temática, inclusive con viajeros más experimentados, no es sólo vender el viaje sino asesorarlos sobre el destino que eligen. Si no es recomendable un destino que eligen les digo por qué. Es que en base a mi experiencia les puedo dar consejos, ya que tuve la posibilidad de conocer 37 países y eso hace que, medianamente, conozco los destinos. Es más fácil vender un destino que conozco perfectamente y esa seguridad se la trasladamos al pasajero, con todos los consejos además" comentó Oscar. "El 5 de abril tenemos un viaje a Dubai y a Abu Dabi, y los acompañaré y será mi séptima vez allí. La segunda y tercera me quedé dos meses, así que conozco muy bien y eso ayuda para hacer un tour y recomendarle adónde ir para hacer tours, o ir a la marina o a la playa o tomar un vehículo para conocer un determinado lugar, o tomar un metro o subirte a un Lamborghini para que lo lleve de un lado a otro. Es un plus que le brindamos al cliente" continuó diciendo Vidovi.



Piana del Sole va a cumplir tres años en Olavarría. "Empezamos en 2017 como franquicia de Free Port. Siendo gerente general de esa empresa desarrollé un programa de expansión y al ser de Olavarría la abrimos aquí. Y desde noviembre pasado decidí volverme a Olavarría y separarme de aquella empresa, así que hace tres meses que estamos trabajando con Lorena Villegas y en la administración Gabriela Vidovi, mi hermana. También tenemos vendedores acá en la ciudad, en Bolívar y representantes en La Madrid, Azul, Tandil y Henderson, y en Buenos Aires. ¿Los destinos que más pide la gente?, viene a buscar lo conocido: Brasil o Caribe. Con el coronavirus los destinos exóticos quedaron de lado momentáneamente, y también buscan Europa. El 30% no limita tanto, sino que es un tema de acostumbramiento y va a seguir viajando. Cuba es otro destino que se pide mucho, y a mi entender las playas cubanas son las mejores del Caribe", agregó.



"Ahora haremos una reunión informativa sobre los viajes que iremos, sobre todos los destinos que inclusive conozco porque he ido, así que a clientes y no clientes le contaremos detalles de todo lo organizativo, así que durante febrero y marzo haremos charlas abiertas con la gente en nuestra oficina. Hay destinos interesantes como Cuba, Egipto, Dubai, Europa, Estados Unidos, Brasil, y les daremos algunos tips sobre lo que hay que prestar atención, a lo que hay que prestar atención, además de lo que ofreceremos para que conozcan. Así que invitamos a la gente a participar" terminó diciendo Oscar Vidovi.



Piana del Sole (salida del sol, en italiano) está brillando muy fuerte...