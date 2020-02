Soluparking pedirá actualizar la tarifa del servicio de estacionamiento medido

140899

Información General La empresa encargada del mismo sostiene que los precios quedaron retrasados

El pedido se hará efectivo frente al Ejecutivo Municipal, quien tendrá la última palabra. Además, el gerente Pablo Koerner hizo un balance tras 12 meses de funcionamiento. "Fuimos mejorando cosas que no estaban contempladas y tuvimos respuestas rápidas", sostuvo.

Soluparking S.A, empresa encargada de brindar el Servicio de Estacionamiento Medido Municipal en la ciudad hace un año, pedirá la semana próxima una actualización tarifaria, ya que la misma mantiene los valores desde que comenzó el proceso de licitación y desde la firma sostienen que quedó "retrasada".



Desde febrero del 2019, Soluparking S.A. es la empresa encargada de brindar el servicio en Olavarría, reemplazando de esta forma el trabajo que ejerció hasta ese entonces la Asociación Bomberos Voluntarios de Olavarría. Sin embargo, dicha entidad no quedó afuera: el 26 por ciento del canon va dirigido a la misma.



El valor actual del SEMM es el mismo que en sus comienzos: en la zona 1 -lunes a viernes de 9 a 20 y sábados de 9 13- las primeras dos horas valen 16 pesos y a partir de la tercera se paga 17; mientras que en zona 2 -lunes a viernes de 9 a 13- el valor alcanza los 8 pesos. Desde la empresa sostienen que dichos valores están "retrasados", por lo que pedirán una actualización de los mismos.



El pedido de actualización tarifaria se hará efectivo durante la próxima semana, cuando representantes de la empresa Soluparking S.A. se reúnan con funcionarios del Ejecutivo Municipal. Incluso, el Municipio tendrá la última palabra para decidir si habrá o no un aumento para los conductores olavarrienses.



El contrato de licitación permite un pedido de la empresa por actualización tarifaria cada seis meses. A mediados del 2019, la firma pidió una actualización y fue rechazada por el Ejecutivo. En esta ocasión, Soluparking S.A. irá por el segundo intento.



"El estado financiero de la empresa en Olavarría no escapa a la realidad de la mayoría de las empresas, y las tarifas tienen repercusión en todo ésto", señaló Pablo Koerner, gerente de la firma. "Nosotros hemos pedido actualización de tarifas teniendo en cuenta la inflación que hubo, por ejemplo los 25 salarios que tenemos aumentaron bastante, y seguimos con las tarifas del inicio de la licitación, que fue en septiembre del 2018", profundizó.



De esta forma, Koerner aclaró que la actualización "es una medida que vamos a pedir pero obviamente no depende de nosotros, entonces concreto no hay nada; pero hay una realidad, tuvimos subas que sólo en sueldos fueron de un porcentaje mayor al 60 por ciento, después hay impuestos y otros gastos operativos".



"Somos conscientes de la realidad del país y de la situación que vive la gente, sobrepasada por todos lados, pero no nos queda otra si queremos brindar un buen servicio, hay un desjasaje", confesó.



Balance



La empresa Soluparking S.A. está cumpliendo un año en el corriente mes como encargada de brindar el Servicio de Estacionamiento Medido Municipal. "El balance es positivo por donde se lo mire, fuimos mejorando cosas que no estaban contempladas y tuvimos respuestas rápidas", comentó Pablo Koerner en el inicio de la reflexión.



"La gente, en su mayoría, lo fue aceptando de a poco; obviamente que siempre hay gente que no está de acuerdo, pero creo que son los menos, y es un parámetro que lo tomamos en la oficina según los reclamos que van llegando", sostuvo el gerente de la firma.



Para Koerner, hasta mitad del 2019 se vivió una etapa "dura porque había mucha gente disconforme, pero de a poco se fue entendiendo que el estacionamiento medido es un servicio que hay que pagarlo y que a la gran mayoría los benefició".



"Sin ir mas lejos, días atrás hablaba con un empresario que tiene sus oficinas en el Parque Industrial de Olavarría y me contaba su satisfacción con nosotros porque tiene que ir al banco todos los días y antes era imposible; hoy por hoy estaciona en el banco, y un poco el objetivo del sistema fue eso, desconcentrar el centro", explicó.



Además, el gerente de Soluparking comentó que "el sistema informático anduvo perfecto durante todo el año, se cayó sólo en una oportunidad y duró apenas 15 minutos, después volvió a la normalidad".



En el cierre, el empresario se refirió al porcentaje -26 por ciento- del canon que va de forma mensual hacia la Asociación Bomberos Voluntarios de Olavarría. "Hay chicos que son bomberos y trabajan con nosotros, tengo conocimiento de que para dicha institución es un ingreso muy importante; incluso al cabo de un año pudo salvar varias deudas que tenía y además comprar herramientas importantes de trabajo", comentó. "El estacionamiento medido fue favorable para bomberos y me parece que hay que destacarlo", concluyó.



Municipios que ajustan fuerte



Con el objetivo de hacer frente a un año en el que las cuentas municipales estarán complicadas, varios intendentes aplicaron en el arranque del año una fuerte suba en el estacionamiento medido, mientras que otros lanzaron planes para regularizar deudas que tengan los vecinos por multas impagas.



El estacionamiento medido, una herramienta que se ha ido extendiendo a lo largo de la provincia, llegó en 2020 con subas que en muchos casos superan ampliamente la inflación del año pasado, que terminó en 53,8 por ciento. De hecho, en La Plata el incremento a partir de febrero es del 100 por ciento, con tres franjas horarias diferentes.



En la capital provincial, que desde marzo de 2018 no sufría subas en este sector, entre las 7 y las 10 la hora saldrá 25 pesos la hora; de 10 a 14 costará 30 y de 14 a 20, 25 pesos. Este último estaba 11 pesos, es decir que el aumento es del 128 por ciento.



En Necochea, donde el intendente Arturo Rojas viene denuncian que le dejaron una comuna desfinanciada, el aumento del estacionamiento podría llegar a 178 por ciento, si es que finalmente el Concejo Deliberante aprueba a mediados de mes la suba de tasas. Dejar un auto en el centro cuesta hoy por hora 9 pesos y se busca que pase a 25.



Este año, varios distritos ajustaron las tarifas para no perder ante la inflación y seguir teniendo una buena fuente de ingreso. En Junín la suba fue de hasta el 50 por ciento (la zona más cara vale 18 pesos la hora); en Tandil fue del 35 por ciento y quedó en $33 para las dos primeras horas; en Mar del plata aspira a ser del 50 por ciento, cifra que ya se concretó en Ituzaingó, cuya hora quedó en 30 pesos.



Sin embargo, la suba en la tarifa no es la única herramienta que usan en las comunas. El alcalde de Chivilcoy, Guillermo Britos, lanzó un plan de regularización de deudas de estacionamiento medido, que estará disponible hasta el 30 de marzo. En total son unos $40 millones lo que se le deben al municipio.