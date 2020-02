Adopción y redes: "El efecto multiplicador es muy importante"

140902

El Juzgado de Familia local cuenta actualmente con 140 chicos en abrigo y en estado de adoptabilidad. Una de las herramienta más importante son las redes sociales ya que las convocatorias son a través de redes sociales.



"Sigamos multiplicando, sigamos compartiendo. Es muy probable que en algún lugar haya alguien que quiere ser padre y/o madre de algunos de estos hermosos adolescentes. Piden, casi suplican. Démosle la oportunidad. Llamen a los teléfonos del Juzgado. Esperamos esos llamados. Tienen derecho a tener la familia que tanto ansían!", es el mensaje escrito por el juez Morbiducci que acompaña a la publicación en Facebook. En la misma se detallan las características de tres chicos de 15 años, dos mujeres y un varón, que están en condiciones de adoptabilidad.



Las convocatorias públicas a través de las redes sociales, donde no se divulga la identidad ni ningún dato de los chicos que permita identificarlos , se realizan porque todas las medidas previas no tuvieron éxito. "Cuando es convocatoria pública la situación cambia: se llama a personas aún cuando no estén inscriptas en el Registro. Entonces la persona que está interesada en adoptar un niño que sale en convocatoria pública se tiene que acercar a los lugares que allí dicen. Inclusive se puede compartir porque se protege el nombre del niño, no se dice quién es o se identifica con el expediente o con iniciales. Ahí se dice donde se pueden dirigir ellos, le hacen la evaluación que se haría previamente, y si la persona está en condiciones de adoptar, la adopción se hace en forma directa. Eso se puede publicitar y es para publicitar" refirió el magistrado acerca de la importancia de compartir las publicaciones en las redes sociales.



"El efecto multiplicador es muy importante", agregó Morbiducci sobre este tipo de publicaciones, que en la mayoría de los casos difunde la situación de adolescentes. "Realmente esto es muy importante y la gente que ha adoptado a adolescentes no ha tenido muchos problemas, al contrario. Y muchas veces sí logramos la adopción cuando son grupos de hermanos. Por ejemplo: hay un chiquito de 4, otro de 7 y una nena de 12. Y como no se pueden separar los llevan a los tres" indicó.



En todas las convocatorias públicas que se difunden, se invita a los interesados en vincularse con los niños y adolescentes a contactarse con la Corte a través del sitio web para completar el formulario de presentación, o al Juzgado de Familia Nº 1 en su sede de General Paz 2261 y al teléfono 02284-426871, o llamando al Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción al 0221-410-4400 internos 42897 y 56300.