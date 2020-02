Primera reunión de docentes y Gobierno para hablar de la paritaria 2020

140903

Política

En la previa a las reuniones paritarias de docentes y estatales, la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, sostuvo que la gestión de Axel Kicillof no dejará "caer el salario como hizo el gobierno anterior".

Los encuentros se realizarán este lunes por la tarde en Gobernación: a las 16 los representantes del Ejecutivo recibirán a los gremios que representan a los trabajadores de la administración pública, y a las 17.30 a los maestros.



"Será el inicio del diálogo oficial, sentarse y pasar agenda de los temas que hay que ver. La paritaria no es solamente lo salarial: algunas cuestiones hacen al bolsillo de los trabajadores y otras a la calidad del empleo", sostuvo hoy Ruiz Malec, en diálogo con la agencia de noticias estatal Télam.



La funcionaria señaló que "el Ministerio de Economía ya trabaja en una propuesta", pero que "hay que ver qué consideran ellos como prioritario, cuáles son los reclamos, qué otras cuestiones que afecten presupuestariamente a la provincia se van a poner sobre la mesa".



En tanto, la ministra descartó la propuesta de a cláusula gatillo. "Indexar la economía hace que se corra siempre detrás de la coneja. Y, macroeconómicamente, es un mecanismo que no deja vía de escape. Si hay un problema como el que tenemos ahora de caja, no da posibilidad de pensar cómo trabajarlo", explicó.



Y agregó: "Estamos pensando un esquema que deje tranquilos a los trabajadores de que no van a perder con la inflación y que vamos a ir recuperando progresivamente lo perdido, pero que permita tener un diálogo para ir teniendo en cuenta la coyuntura".



En este sentido, agregó: "No vamos a dejar caer el salario como hizo el gobierno anterior. No puede ser que la mala sea siempre sea para los trabajadores". (DIB)