Docentes y estatales: Provincia habla de recomponer el salario, pero sin gatillo

140911

El Ejecutivo bonaerense abrirá este lunes las negociaciones paritarias con los gremios docentes y estatales en las que buscará evitar la "cláusula gatillo" y, según prometió el gobernador Axel Kicillof, encontrar otro esquema para que los trabajadores empiecen a recomponer su salario.

Los encuentros se llevarán adelante en la Gobernación, ubicada en la calle 6 platense. A partir de las 16 horas las autoridades recibirán a los representantes de estatales; y desde las 17,30 la reunión será con los docentes.



Tal como viene señalando DIB, la idea del gobierno de Kicillof es que el ministerio de Trabajo, que comanda Mara Ruiz Malec, tome mayor protagonismo en las negociaciones de las que también serán parte el ministro de Economía, Pablo López, y la de Educación, Agustina Vila. Y que las mismas no se centralicen solo en lo salarial, sino también en cuestiones vinculadas a las condiciones laborales y a la infraestructura.



"Será el inicio del diálogo oficial, sentarse y pasar agenda de los temas que hay que ver. La paritaria no es solamente lo salarial: algunas cuestiones hacen al bolsillo de los trabajadores y otras a la calidad del empleo", sostuvo hoy Ruiz Malec.



De cualquier manera, la discusión por los incrementos no es menor y, seguramente, será difícil que haya acuerdo antes del inicio de clases, pautado para el 2 de marzo. Es que, esa negociación estará atada a la paritaria nacional y a cómo resuelvan los conflictos de deuda Nación y Provincia.



En lo que respecta al encuentro con docentes un punto a abordar será el del "remanente", el primer escollo por el que el Gobierno y los gremios cruzaron dardos la semana pasada.



Se trata de un 11,7% de aumento de diciembre que debían cobrar este mes los maestros pero que, tras el pago a los bonistas, Provincia decidió postergar hasta marzo. Ese incremento que se pospuso, según los gremios, representa entre unos $ 4000 y $ 8000 para un maestro de grado, dependiendo la antigüedad.



"No entra en discusión. En la primera reunión, el gobierno Bonaerense deberá confirmar la fecha de pago de la deuda del remanente por cláusula gatillo 2019", exigió en las últimas horas la titular de FEB, Mirta Petrocini.



En tanto, otro punto de discusión será justamente el de la cláusula gatillo, la herramienta que encontraron los docentes para defenderse contra la inflación durante la gestión de María Eugenia Vidal.



Es que, en la administración de Axel Kicillof, como en la de Alberto Fernández, no ven con buenos ojos a esta herramienta. "Es una respuesta a un plan económico que buscaba adrede reducir salarios reales de los trabajadores. Indexar la economía hace que se corra siempre detrás de la coneja", dijo Ruiz Malec. Y agregó: "No vamos a dejar caer el salario como hizo el gobierno anterior".



En el Ejecutivo apuestan a la buena voluntad de los gremios y al diálogo para lograr consensos. El mensaje de Kicillof es similar al de su ministra: "Queremos que este año los maestros y las maestras le ganen a la inflación, pero, para eso, tenemos que encontrar el mejor de los acuerdos que podamos plantear".



Estatales y alcance del bono



La paritaria de los estatales parece más urgente. Los trabajadores de la administración pública hablan de un atraso salarial de un 30%.



Entre las opciones, el Ejecutivo maneja la idea de que el bono de $ 4.000 dispuesto por Nación como adelanto de paritaria, funcione para provincia como una forma de reconocer los puntos perdidos en el sector de los estatales de la ley 10.430. Esa suma podría también abarcar a médicos y judiciales, pero no a los docentes.



En las últimas semanas desde Gobernación habían señalado que la decisión del bono ya estaba tomada y que solo restaba saber el alcance del mismo, y tras el pago de deuda, fuentes del Ejecutivo le dijeron a DIB que ahora se "despejó el panorama" y hay "más certezas sobre sacar cálculos y comenzar a recomponer el salario de los estatales". (DIB)