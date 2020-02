"Menos impuestos, más trabajo, más empleo, menos pobreza"

140923

Política Plan ganadero para proponer al gobierno

"El diálogo por el diálogo en sí es mejor que no tenerlo pero es inconducente a las soluciones", afirmó el titular de Carbap.







Matías De Velazco, titular de Carbap, analizó la agenda en común que se elaboró con la Provincia

En principio, el dirigente cuestionó la fuerte suba de impuestos que se aplicará al sector. Pero también valoró la línea de créditos blandos lanzada el jueves pasado desde Banco Provincia. Adelantó que desde Carbap se apoyará al gobierno de Axel Kicillof para imprimirle "un fuerte perfil productivo" a la cartera de Desarrollo Agrario.

A casi dos meses de haber asumido el nuevo gobierno, en los últimos días recrudecieron las protestas del sector agropecuario bonaerense en oposición al ajuste en las retenciones a las exportaciones así como la suba de los impuestos en el ámbito provincial. En ese sentido, Matías De Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), explicó el apoyo de la entidad a la medida lanzada por productores autoconvocados y al mismo tiempo analizó una serie de reclamos planteados a fines de enero, en una reunión con el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, en el marco de una mesa de trabajo.



El dirigente expuso que existe un incipiente diálogo con los funcionarios y se espera profundizarlo con el objetivo de encontrar soluciones concretas. Destacó la elaboró una agenda en común y remarcó que "por lo menos coincidimos en los puntos en los cuales debiera trabajar la Provincia". Asimismo, se busca la derogación de algunas medidas tomadas por gobiernos anteriores para tratar de descomprimir la "presión fiscal" que afecta al sector. En ese marco, valoró las nuevas líneas de crédito lanzadas el jueves pasado por el Banco Provincia para impulsar la producción.



También anticipó que desde Carbap se elabora un plan ganadero para proponer al gobierno provincial.



En principio, luego de adelantar que se denominó "Menos impuestos, más trabajo, más empleo, menos pobreza" a "un lema que hemos empezado a trabajar en las redes sociales", De Velazco reconoció que con la Provincia "diálogo hay, pero es eficiente si se arriba a soluciones. El diálogo por el diálogo en sí es mejor que no tenerlo pero es inconducente a las soluciones que necesitamos".



De todas formas, consideró que se trata de "un gobierno nuevo" para analizar luego la reunión concretada el miércoles 29 de enero en la cartera agropecuaria, donde "terminamos de delinear una agenda de trabajo. Si es más de lo mismo o es una reunión eficiente para solucionar problemas, el tiempo lo dirá. Cuando asume un gobierno, por lo menos coincidimos en los puntos en los cuales debiera trabajar la Provincia, después habrá que ver cómo se mueven o si van arribando a soluciones para los problemas".



"Son muy buenas"



En cuanto a la línea de créditos dirigida al sector lanzada el jueves último por el Banco Provincia, consideró que "es una buena medida del gobierno. Eso es parte de lo que se habló, también, y es parte de lo que se comprometió el gobernador (Kicillof) cuando vino a Carbap porque Carbap quiere imprimirle un perfil productivo al Banco de la Provincia de Buenos Aires y realmente las líneas que sacaron ahora en este contexto son muy buenas".



Valoró que el paquete "incluye una tasa del 28 por ciento para capital de trabajo es bueno, mejor sería si fuera de un dígito; una financiación o una reprogramación de pasivos agropecuarios del 20 por ciento al 31 de diciembre de 2019 también es muy bueno; no hay que olvidarse que las tasas hace 10 días subieron un 80 por ciento, y esas condiciones no conozco otro banco que las tenga. También anunciaron una línea muy interesante para la compra de cheques al 25 por ciento".



Si bien se logró definir una agenda compartida, el dirigente aclaró que algunos tópicos cuentan "con mayor aceptación del Ministro (Javier Rodríguez) y otros no". En ese punto, expuso las diferencias sobre el mantenimiento de los caminos rurales "porque según su postura ellos no pueden intervenir cuando hay municipios que cobran una tasa a la hectárea pero no arreglan ningún camino. Entonces se va a plantear qué incidencia puede tener la Provincia sobre esos municipios que realizan esa acción porque no dan una contraprestación del servicio". En ese caso, "más que una acción de buena voluntad, no tendrían otra forma de actuar pero me parece que a lo mejor algo más podría hacerse, amén de que es responsabilidad del Municipio que cobra por eso".



Por último, sobre el impacto de la sequía en los cultivos de cosecha gruesa planteó que "están muy complicadas vastas zonas de la Provincia, sobre todo lo que es el sudoeste y sur de Buenos Aires, en lo que son los campos para hacienda, donde el tema de las pasturas viene muy complicado, incluso hay zonas donde por la seca no se pudieron hacer rollos. Pero veremos cómo evoluciona, esperemos que de aquí en más no se corten las lluvias, que haya temperatura y que tengamos un otoño donde el campo pueda recuperarse, porque sino va a ser algo complicado".