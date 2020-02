Exitoso cierre de Olavarría Tango 2020

140924

Con la organización de ERIA producciones, junto a tangueros y milongueros olavarrienses, se completó la grilla de artistas para la última noche del festival más importante de Tango y Milonga de la región que tuvo lugar en el del Club Atlético Estudiantes de Olavarría.

Durante las primeras noches se dieron cita en el escenario principal, los artistas y bailarines que deleitaron hasta altas horas de la madrugada a un colmado maxigimnasio de la institución deportiva emblema de la ciudad. Para la tercera y última jornada pasaron por el escenario y la pista del Club: El Fulgor; Ensamble Municipal, los bailarines Gabriela Gallese y Alejandro Lazzaro; Boedo Tango Company; Los Galzadet; Karina Levine y Luis Reales.

Uno de los momentos más emotivos de la noche se vivió durante el reconocimiento a los profesores locales Carlos di Fonzo y Patricia Bastida, que recibieron un galardón de manos de los organizadores del Festival.



Por otra parte entre los asistentes se realizó el sorteo de dos bicicletas y una carpa para seis personas que recibieron los ganadores con gran entusiasmo y agradecimiento.



Promediando la noche fue el turno de la milonga con DJ "TDJ La Santa" Marina Ordonez; los bailarines Nany Peralta y Natalia Gastaminza. Hasta la madrugada y el coreo constante del público presente hizo el cierre Tango Bardo.



Tango Bardo



Cuarteto típico tanguero integrado por bandoneón, piano, contrabajo y violín. Formado en el 2013 al poco tiempo debutan en el musical de Mora Godoy "Chantecler", donde se presentaron en Paris, Tokio y en la calle Corrientes de la ciudad de Buenos Aires, en los teatros Alvear y Opera.



También con distintas compañías de Tango recorrieron en varias ocasiones China, Tailandia, Singapur, España, Uruguay, Chile y el interior de Argentina.



Como cuarteto milonguero debutaron en La Viruta, y rápidamente recorrieron varias milongas del circuito porteño. Participaron de la final del Campeonato Metropolitano de Tango en la "Usina del arte" dando un concierto con la participación de cuerdistas invitados.



Fueron convocados para tocar en la milonga de gala del Encuentro de tangueros del interior, ETI en la ciudad de Rio Cuarto.



Grabaron los discos "Del sur", "Rustico", "4 veces Pugliese", "CucuzaTangoBardo", "Junto a Osvaldo Peredo" y se encuentran grabando un disco nuevo.



En marzo 2020 están invitados al Tango to Estambul en Turquía y Tango To Rome en Italia para hacer bailar a miles de milongueros de todo el mundo.



Formado por Lucas Furno en violín, Juan Miguens en contrabajo, Hugo Hoffman en piano y Leonel Gasso en bandoneón y el cantor invitado: Ariel Varnerin.



El Fulgor



La escuela de danzas "el fulgor" es una escuela inclusiva donde sus directores, el profesor Javier Magnani y la Sra. Liliana Luissi vuelcan el tango entre alumnos convencionales, especiales y adultos mayores.



La escuela, a lo largo de sus 13 años de actividad, ha intervenido en distintos eventos en Olavarría y en ciudades vecinas, también ha participado de competencias nacionales en provincia de Bs. As., Córdoba, Mendoza y San Luis.



Estuvo presente en el escenario mayor del 150ª aniversario de la ciudad de Tapalqué y en las peñas del festival de doma y folklore de Olavarría. También tuvo el honor de acompañar, en su presentación en la ciudad, al sr. Raúl Lavie.



En febrero de 2019, su director Javier Magnani, recibió el premio "faro de oro" entregado en la ciudad de Mar del Plata. En el mes de octubre la escuela recibe en la ciudad de Rosario el premio, "cuna de la bandera" por su trayectoria.



Coronando su actividad anual desde hace ocho años presenta el espectáculo: "variadísimo", en el cual despliega toda la fantasía de la danza, el humor y el canto.



Hoy Javier y Liliana junto a sus alumnos Belén Ferrer, Milagros Padin, Johana Peredo, Julieta Magnani, Paula López, Fernando Fernández, Facundo Laurens, Iván Padin, Fernando Ramos, Enzo López y Fernando Peredo, estarán presentes en este escenario.



Ensable Municipal "Octavio Sabattini"



Nace en el año 2007 luego de la disolución del Quinteto Típico Municipal Hnos. Rossi, la mayoría de los integrantes pertenecieron a ese grupo y son músicos de gran trayectoria que también formaron parte de otras orquestas como la Estable Municipal dirigida por el maestro Octavio Sabattini, que en homenaje a él llevan su nombre. Sus actuaciones las realizan en la zona, región y a nivel provincial y Nacional, compartiendo escenario con figuras importantes de nuestra música en cenas show, Milongas, Festivales, peñas y todos los lugares donde sea requerida su participación. Lo integran en esta oportunidad en Piano Cristian Nabb, Bandoneón Enrique Bettiga, Guitarra José María Paz, y las voces de Letty Paternostro y Feliciano Cazaux.



Karina Levine y Luis Reales



TANGO PARA ARGENTINOS. La propuesta se enmarca en el concepto de dos pasajeros contemporáneos del tango que con pasión, humor y reflexión interpretan, se ríen y lloran como el género merece. Se trata de dos amigos que juegan, dos cómplices que se emocionan e intentan emocionar, en síntesis, dos argentinos que entendieron que al tango pueden comprenderlo profundamente bailarines, músicos, público de todo el mundo que tenga la sensibilidad de recibir este hermoso género musical.



En el mar de la música navega un barco viejo, de más de cien años, el Tango, lleno de poesía, de otras músicas, repleto de puertos y olores de Europa y de África. Como dos pasajeros con los boletos más baratos subimos a ese barco a viajar en clase popular, por separado. Un día nos encontramos en la cubierta y descubrimos pasiones comunes: los hijos, Mar del Plata, el asado con amigos, Rubén Juárez, la risa, las películas de Leonardo Favio, el pastel de papa, las Abuelas de Plaza de Mayo, la ironía. Los argentinos. Nos hicimos, por el tango y con el alma, amigos. Arriba y abajo de las tablas. Hoy tocamos y cantamos tangos propios y ajenos. Lo que más nos gusta en el mundo es que nos escuchen los que saben, los que comprenden este género con las tripas, los Argentinos.



Gabriela Gallese - Alejandro Lazzaro



Bailan juntos hace seis años, aunque comenzaron hace algo más de 19 años a transitar el camino del tango danza. Son tri campeones de la sub sede Pinamar del Campeonato mundial de Tango 2016. Finalistas del Campeonato Mundial de Tango Salón 2016.



Son Campeones en la categoría "Milongueros del Mundo" del campeonato metropolitano de la Ciudad de Bs. As. 2017. Campeones de la sub sede Azul del Campeonato mundial de Tango 2019.



Participaron como pareja invitada en el prestigioso festival Tango Salón Extremo en los años 2017 y 2019.



Han bailado en festivales, encuentros y milongas de todo el Sudeste de la provincia de Bs. As. como así también en milongas de capital como "El Nacional", "Cheek to Cheek", "Salón Caning" y "La Viruta".



Están en constante formación y búsqueda de un baile con identidad propia.



Nany Peralta



Inició sus estudios de danza en el ámbito del Folklore Argentino a los 5 años de edad. Estudió Folklore Argentino y Latinoamericano. Danzas Latinas, Tango Ballet, Danza Contemporánea, Tap, Danza Jazz, Flamenco, Contact inprovisation, Bodybuilding. Fue bailarín profesional en: -Folklore Argentino -Ballet y sus derivados de una compañía de ballet profesional - Tango. Fue campeón de Malambo Sureño en diferentes competiciones en Argentina.



Fue coreógrafo de elencos de Ballet y Folklore Argentino, distinguido con premios en diferentes rubros en estas danzas. Creó y dirigió elencos profesionales de Ballet, Folklore y Tango. Fué jurado en competencias a nivel internacional y nacional en Folklore, Ballet y Tango en Argentina y Europa y Rusia. Dió seminarios de tango en más de cien ciudades de más de veinte países.



Boedo Tango Company



Boedo Tango es una compañía que surgió a principios del 2019 bajo la dirección de Agustín Tornaquindici en la ciudad de La Plata. Con artistas de gran trayectoria en el tango y el folklore pudo empezar a estabilizarse y formarse como tal para afrontar los diferentes escenarios que empezaron a surgir.



Presentando coreografías dinámicas y originales, Boedo Tango Company recorre los escenarios de la Argentina, llevando a la audiencia a vivenciar un show único e innovador.



Los Galzadet



Los Galzadet, es un conjunto folclórico de la ciudad de Olavarría que fundado en 1995 por sus actuales integrantes ("pepe", Darío y Mario), quienes además de interpretar una amplia variedad de danzas folclóricas, incluyen en su repertorio Tango, Milonga, Vals, Ranchera, paso doble, foxtrot, entre otros.



Sus integrantes, Mario Motta en percusión, Darío Galzadet en Guitarra y José "Pepe" Galzadet en Bandoneón, llevan más de 25 años compartiendo lo que más aman con la ciudad de Olavarría.