A caballo, hablaba por celular y ¡fue multado!

Información General "No tenía manos libres para controlar al animal"

El uso del teléfono móvil mientras se conduce un vehículo es multado en nuestro país aunque es un hábito que no termina de erradicarse. En otros países se multa el uso del celular si se monta un caballo.



Un hombre ha sido sancionado por montar a lomos de un caballo y utilizar su teléfono móvil al mismo tiempo. El hombre, de 30 años y de origen australiano, fue multado en Nueva Gales del Sur cuando fue descubierto por un patrulla de carreteras montado por una camino rural mientras hablaba por teléfono, informa 'Tenterfield Star'.



"En una vía, un caballo es un vehículo...y no tenía manos libres para controlar al animal", alegó el magistrado que juzgó la denuncia durante el juicio. "He atendido casos por montar ebrio a caballo, pero nunca por utilizar el móvil", matizó.



El abogado de la defensa, Tim Cain, dijo que su cliente se declaró culpable, ya que reconoció que cuando fue sorprendido por los agentes , el animal estaba en movimiento. "Fue algo trivial", dijo el abogado.



Finalmente, los cargos serán retirados, si el jinete no comete otra infracción en los próximos tres meses.