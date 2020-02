La Cámara Nacional Electoral confirmó a Liliana Schwindt como diputada Nacional

140966

El fallo de la Cámara salió este martes en virtud de la presentación de declaración de certeza que había interpuesto Liliana Schwindt a fines de diciembre



Este martes la Cámara Nacional Electoral emitió un comunicado en el que fallo a favor de la olavarriense Liliana Schwindt que será diputada Nacional por la Ley de Cupo.

En el fallo dice que "en el marco que plantea la Constitución de 1994, la igualdad debe ahora ser entendida no solo desde el puntos de vista del principio de no discriminación, sino también desde una perspectiva estructural que tiene en cuenta al individuo en tanto integrante de un grupo".

El fallo de la olavarriense fue en segundo lugar ya que la Cámara lo hizo con anterioridad ante Adriana Cáceres de Cambiemos, donde se aplicó la Ley de Cupo y no la de Paridad.

En el fallo al que pudo acceder EL POPULAR se puede leer que "la aplicación literal del reemplazo por género a una lista que no fue conformada con la fórmula de paridad que prevé el nuevo sistema (50% mujeres y 50% varones) supondría la paradoja de que una norma sancionada en su favor se aplicara en su perjuicio".



"A mi me corresponde por ley asumir en esa banca, en reemplazo del ex diputado y actual canciller, Felipe Solá. Me corresponde porque yo ocupe el lugar consecutivo en la lista de candidatos a diputados nacionales de 2017 del espacio 1País, que fue conformada bajo la Ley de Cupo (que establecía un mínimo de 30% de candidatas mujeres en las listas)", escribió la olavarriense oportunamente en su cuenta de Facebook después del pedido de declaración de certeza que había solicitado Liliana Schwindt.



