"Estamos pidiendo que el que mató a mi hijo pague"

Policiales Marcha por la muerte de Enzo Marconi en el Barrio Jardín

Este martes, familiares y amigos del joven de 15 años que murió tras recibir el impacto de bala, marcharon por la ciudad para pedir justicia. Un único imputado en el hecho fue liberado aunque está acusado de "homicidio culposo".



"Cuando yo no había alcanzado a enterrar a mi hijo, él ya estaba en libertad y circulaba por donde mató a mi hijo" dijo Yesica Salguero, la mamá de Enzo Marconi quien perdió la vida el sábado en un confuso episodio en el barrio Jardín.



Este martes, ella misma a través de las redes sociales impulsó una marcha que partió desde aquel barrio hasta la Plaza Central. Más de 50 personas entre amigos y familiares del joven se dieron cita para pedir justicia.



Consultado respecto del vínculo que tenía Enzo con el único joven de 19 años imputado en el hecho y acusado de haber sido quien disparó el arma, Yesica contó que "no eran amigos. Enzo esa noche me pidió permiso para ir un rato a la casa de su amigo y a los 15 minutos fui a verlo y estaba con un disparo".



E insistió "esta persona no era amigo de Enzo, no tenía nada que ver con Enzo. Mi hijo estaba en la casa de su amigo, ese chico vino de la nada". Y con un hilo de voz, entre lágrimas dijo "esta persona vino de la nada, no se que hizo, pero le quitó la vida a mi hijo y no puede quedar libre".



La investigación por el homicidio de un adolescente ocurrido el domingo en un monoblock del barrio Jardín se mantuvo este lunes bajo la hipótesis de que lo sucedido se debió a un accidente. En ese marco el acusado, un joven de 19 años, fue citado por la fiscal Paula Serrano de la UFI Nº 4, que investiga el hecho. Se negó a declarar y fue liberado.



