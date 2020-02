Terminó la actividad de Verano Dorado en la Base Bonino

140999

12.02 | Información General

El intendente Ezequiel Galli compartió un almuerzo con los adultos mayores que concurrieron a la temporada 2019/2020.

Este miércoles culminó la actividad de Verano Dorado. El intendente Ezequiel Galli se acercó hasta las instalaciones de Base Bonino para compartir un almuerzo con los adultos mayores que concurrieron a la temporada 2019/2020.



«Gracias a todos por compartir conmigo este almuerzo, la verdad la pasé bárbaro, estaba muy rico el asado y quiero pedir un aplauso a los asadores», les dijo Galli a los integrantes de Verano Dorado.



Además remarcó que: «me alegro mucho de que podamos seguir trabajando con este tipo de programa,s que sabemos que es muy importante para ustedes. Para nosotros también es muy importante porque sigue creciendo año a año en cantidad de asistentes y sin ustedes el programa no sería nada, por lo que celebro que demos el cierre de este 2020. Nos veremos en Invierno Dorado y el año próximo nos veremos otra vez acá, para continuar con esto que nos enorgullece y mucho».



«Gracias a todo el equipo de la Subsecretaría de Deportes y a los profes que hacen un trabajo importantísimo y estoy muy orgulloso de ellos también», concluyó.



Luego, comenzó la jornada recreativa que incluyó juegos de cartas, tejo, bochas, new com y -también- actividad en la pileta.



Verano Dorado es un programa municipal que ofrece actividades gratuitas durante la temporada estival para adultos mayores en Base Bonino.



El staff de profesores de la Subsecretaría de Deportes y Recreación, proponen una actividad (de tres veces por semana de duración) que incluye pileta e intervenciones recreativas, así como también talleres artísticos y lúdicos.