En Diputados, Guzmán dijo que el FMI es "responsable" por la crisis de la deuda

Política

El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, calificó al FMI como "responsable por la crisis de la deuda", durante su intervención en el Congreso en el marco de los preparativos de la reestructuración de la deuda, y en el inicio de la visita del organismo en el país.



"El FMI es responsable por la crisis de deuda y económica que la Argentina vive hoy", aseguró el ministro nacional, al tiempo que agregó que "es importante no olvidarnos de nada porque es importante tener memoria hacia el futuro".



El funcionario nacional visitó Diputados para explicar el proceso de reestructuración de la deuda externa argentina que el Gobierno encarará en marzo tras obtener el aval del Congreso. En ese marco, dijo hoy que el Gobierno tiene la "firme voluntad de pagar la deuda pero no hay capacidad de hacerlo".



"Para poder pagar, Argentina tiene que crecer y para poder crecer se tiene que quitar de encima el peso de la deuda que asfixia. Nuestra preferencia es hacerlo de forma ordenada, pero la prioridad es alcanzar una solución sostenible", aseguró.



En ese sentido, aseguró que "es condición necesaria para romper la dinámica de recesión que se profundiza sacarse de encima esa carga de deuda que no se puede pagar".



Guzmán aseguró que "hay que recuperar la capacidad productiva que le permita al país cumplir con los compromisos que tome y, lo más importante, con nuestra sociedad". (DIB)