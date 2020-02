Alerta por tormentas fuertes y ocasional caída de granizo

141041

Información General

Se emitió una alerta para el Centro de la Provincia de Buenos Aires. La lluvia seguirá hasta este viernes por la mañana.



El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para el centro de la Provincia de Buenos Aires por tormentas algunas localmente fuertes, que pueden provocar fuerte actividad eléctrica, abundante caida de agua en cortos periodos, ráfagas y ocasional caida de granizo.

La lluvia continuaría hasta este viernes por la mañana aunque la temperatura llegaría a 32° C por la tarde y continuaría, la máxima esperada para este sábado es de 34° C y para el domingo 35° C pero con tormentas aisladas.



El lunes habría una decsenso de temperatura con una máxima de 27° C.