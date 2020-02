Dengue: son 73 los casos y ya hay circulación autóctona del virus en la Provincia

141074

Información General

Los casos de dengue en la provincia suman 73 en lo que va de este 2020, y mientras se espera el pico de la enfermedad para los meses de febrero y marzo, ya hay circulación autóctona del virus en territorio bonaerense.

Según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud bonaerense, "se registran 118 casos de dengue (confirmados y probables), esto significa 33 casos más que la semana pasada, de los cuales 73 están confirmados (22 confirmaciones más que la semana pasada) y 45 en estudio (11 más que la semana anterior)".



En tanto, la gran novedad radica ahora en que dos de los 73 casos confirmados no tienen antecedente de viaje, lo que significa que el virus ya circula de forma autóctona en la provincia. Asimismo, hay un tercer caso en estudio, en la localidad de Pilar, que también sería local.



Una de las máximas preocupaciones radica en que los dos casos autóctonos confirmados en Moreno y Tres de Febrero, pertenecen a serotipos diferentes: el DEN1 y el DEN4, lo que incrementa el riesgo de dengue grave.



Es que la circulación en simultáneo de más de un serotipo de la enfermedad incrementa el riesgo de "dengue grave", antes conocido como dengue hemorrágico.



Es decir, la infección por uno de los cuatro serotipos del virus del dengue da inmunidad contra ese tipo viral, pero una persona puede volver a contraer la infección por otro serotipo.



Cabe señalar que el crecimiento de los casos de dengue, la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, se da en el marco de una epidemia del virus en Paraguay y Brasil.



Asimismo, las autoridades sanitarias adelantaron que el pico de la enfermedad se espera para este mes y para marzo, cuando las lluvias se combinan con las altas temperaturas. Es que los aspectos climáticos son claves para el desarrollo del vector.



Incluso, el ministro de Salud nacional, Ginés González García, reiteró en las últimas horas que le genera "mayor preocupación" el dengue que el coronavirus, la enfermedad respiratoria china que despertó las alarmas en todo el mundo.



El mosquito Aedes aegypti, un vector doméstico y reconocible por sus líneas blancas en sus patas negras, se infecta con el virus al succionar sangre de una persona enferma. Posteriormente, al picar a un humano susceptible, transmite la infección. Cabe destacar que el mosquito permanece con la capacidad de infectar, por el resto de su vida y puede picar a varias personas.



Los municipios bonaerenses en los que se detectaron los 73 casos confirmados son: Coronel Rosales (1), Daireaux (3), Pergamino (2, uno más que semana previa), Escobar (2, uno más), San Martín (3, dos más), José C. Paz (3), Malvinas Argentinas (1), Pilar (1), San Fernando (1), San Isidro (2), San Miguel (2), Tigre (7, tres más), Vicente López (4), Zárate (1), Esteban Echeverría (1), Ezeiza (3, uno más), Florencio Varela (2), Lanús (1), Lomas de Zamora (4, dos más), Quilmes (4, uno más), Merlo (5, uno más), Moreno (4, uno más), Bolívar (2), Tres de Febrero (2, uno más), General Puyrredón (1), Berisso (1), La Plata (4, uno más), La Matanza (6, cuatro más que semana previa).



El Ministerio de Salud bonaerense puso en marcha semanas atrás la nueva campaña de prevención del dengue, que hace eje en cuatro acciones: tapá, lavá, girá y tirá, verbos clave para el descacharrado, que consiste en evitar que los objetos se conviertan en criaderos del mosquito que transmite, además de zika y chikungunya. De estas dos últimas no se registran casos en la actualidad. (DIB)