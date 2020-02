El fútbol femenino de Olavarría está de luto

141103

15.02

Verónica Lorena Domínguez, jugadora del equipo Mataderos, falleció en un accidente de tránsito ocurrido en el camino de los pueblos. Su marido, Daniel Alejandro Pérez, también perdió la vida, fue el entrenador del equipo femenino.



Todo el Fútbol Femenino de la ciudad se encuentra de luto por el fallecimiento de Verónica Lorena Domínguez y de Daniel Alejandro Pérez, tras el accidente ocurrido este viernes por la noche en el camino de los pueblos.

La tragedia automovilística se llevó a una excelente persona y a una muy buena jugadora, que hasta el año 2017 jugó en la Liga de Fútbol de Olavarría, para su equipo, Mataderos. Verónica era la delegada de Mataderos y una mujer muy comprometida con la actividad que sus compañeras le confiaban, nada más ni menos que la representatividad de la institución en las reuniones semanales de la Comisión de Fútbol Femenino. Dichas reuniones, que generalmente se llevan a cabo los días martes, contó siempre con su presencia, ya que, según recuerda Claudio Pinedo, tenía asistencia perfecta a las reuniones. No solamente era importante lo que hacía en la cancha como jugadora, sino también lo era en su compromiso con la disciplina, y en el respeto a sus pares.



Daniel Pérez era el DT del equipo. Era también un apasionado del fútbol que siempre se mantuvo en actividad. A veces, por sus compromisos deportivos, no podía acompañar a su equipo Mataderos, por lo que delegaba dicha responsabilidad en otra persona.



Claudio Pinedo recuerda que Verónica fue tres años consecutivos, 2015, 16 y 17, elegida como la Jugadora más Correcta del Torneo. En dicha elección participaban todos los delegados de las instituciones que estaban en el torneo. Pinedo recuerda que: "Era el alma de su equipo".



Era una jugadora que se preocupaba por sus compañeras, y cuando alguien no tenía manera de ir a la cancha, era ella quien las pasaba a buscar para ir a competir. Cuando Verónica decidió dar un paso al costado, Mataderos dejó de participar en la liga de Fútbol.



Lorena Frascaroli, arquera de Nicolás Avellaneda, tuvo oportunidad de conocerla gracias al fútbol. Además al igual que ella era una jugadora que le gustaba estar en el arco. La recuerda también como a: "Un ser humano excelente, con muy buena predisposición para todo. Siempre alentando a sus compañeras en los triunfos como en las derrotas. Era una muy buena amiga adentro y afuera de la cancha." Lorena también la recuerda como a: "Una persona que se hacía querer por todos, que nunca hablaba mal de nadie."



Blanca Garro, amiga y compañera de juego en su querido Mataderos, con profunda tristeza recuerda: "Era una excelente persona, una gran amiga y de muy buen corazón." Blanca también agregó: "Si alguien no podía ir a la cancha, ella la pasaba a buscar y la llevaba, y si a alguien no tenía el dinero para jugar Verónica y Daniel ponían el dinero que faltaba."



Lucrecia Pérez, otra compañera de Mataderos la recuerda con muy bellas palabras y un profundo dolor: "Era una chica muy buena. No sólo como compañera sino también como persona. Jodona, divertida. Ella vivía la vida. La disfrutaba. Amaba a sus hijitos. Los adoraba. Le demostraban al mundo entero que se amaban. Se fueron juntos. Son eternos. Eternos con su amor. Ese amor único que se tenían el uno al otro. Una gran mujer. Una gran madre y compañera. Dejan un dolor inmenso. Es tan injusta esta vida, que las mejores personas son las que se van". (Capitana de Oro)