"En Venezuela, el sueldo es de tres dólares por mes, lo mismo que vale un kilo de queso"

Gabriela Pérez, ciudadana venezolana. La represión, la economía, la salud y el régimen político.

Llegó al país trabajando en "un programa de ayuda social para los niños", explicó. Su familia aún vive en Venezuela y ella teme por las "represalias". Dijo que el régimen se sostiene por las armas y la represión.

"En una manifestación nos cayeron a perdigonazos", dijo.

Los números habla por sí mismos. "En Venezuela, un trabajador cobra 3 dólares mensuales, unos 250 mil bolívares, mientras que un kilogramo de queso cuesta hoy 230 mil bolívares". Así cuantificó una parte de la vida de los venezolanos, la ciudadana de ese país, Gabriela Pérez, que pudo salir de su país vía Brasil y llegar a la Argentina con un "programa social de ayuda a los niños", dijo en el programa radial "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP.

Ella califica a la dictadura de Nicolás Maduro como "la robolución", ironizando sobre el pretendido significado que le quiere dar el presidente a su mandato. "No hay trabajo, solo el que suelen dar las multinacionales que buscan mano de obra barata, la gente recibe una bolsa miserable de alimentos cada dos meses, y gran parte de la gente vive en las calles por la imposibilidad de pagar un alquiler".

El régimen militarizado

Luego de comparar el sueldo con un kilogramo de queso, Gabriela Pérez habló sobre particularidades de la vida cotidiana de su país. Una de ellas es si hay o no trabajo. "Existen multinacionales que van a trabajar con empresas de telefonía y buscan mano de obra barata. La producción es mínima y Venezuela está en quiebra. Si hasta los Mc Donald's están cerrados. La situación es muy difícil y se da el caso de que el venezolano busca en un trabajo que le paguen con comida, o con un almuerzo, porque el dinero no vale nada".

¿Y qué futuro se puede tener así?. Lo que me cuenta se parece demasiado a la esclavitud...

--Es el día a día, el poder darle de comer a tus hijos, comer tú... En los colegios públicos ya no quedan profesores. todos se han ido. No hay docentes porque el docente se muere de hambre como la mayoría de las personas en Venezuela. Todos estamos a un nivel de pobreza muy bajo. Hay gente, sin embargo, ligada al gobierno a quienes se los puede ver con un Mercedes, con tremendas camionetas, yendo a restaurantes... toda la clase media cayó en la pobreza. Hoy está esperando una caja de comida, que es una limosna, una miseria, una humillación. La dan cada dos meses y cada vez vienen con menos cosas. Y mientras la gente come arroz con gorgojos, Maduro suele cerrar restaurantes para comer con los suyos.

¿Y las fuerzas armadas qué rol cumplen?

--Los altos mandos de la guardia nacional goza del sistema porque tienen plata y por eso lo mantienen en el poder.

¿Cómo se sostiene un gobierno tan injusto?

--Tiene todo el poder de las armas. Además, el Consejo Nacional Electoral es chavista y utilizan este organismo para hacer trampas en las elecciones.

¿Que es la asamblea nacional?

--El organo constitutivo como el congreso.

¿Juan Guaidó es el presidente?

--Definitivamente. El pueblo le dijo que "no" a la dictadura. Maduro creó entonces la asamblea general constituyente. Con ese aparato y la represión constante es que logra sostenerse en el poder.

¿Cómo es que Guaidó con todo el poder internacional que tiene, el pueblo no define la situación?

--Nosotros siempre salimos a la calle y marchamos. Pero en un momento uno siente que no puede más. Hay que pensar en muchas cosas... La gente busca la manera de sobrevivir. No hay salud, los hospitales son un caos. Un venezolano no puede sacarse ni siquiera una muela porque no hay anestesia...

¿Es riesgoso participar en una manifestación?

--En las ultimas convocatorias que estaba haciendo Juan Guaidó. yo iba con adultos mayores. La policía nos dejó pasar y a las tres cuadras nos cayeron a perdigonazos. Un señor perdió un ojo y también un universitario. También estan los colectivos con chorros armados y Maduro los madanaColectivos con Chorro armado y los manda a "defender la patria". Y de esa manera nos intimida.

¿De donde recluta a esa gente para reprimir?

--Las fuerzas armadas nacionales. están compradísimas, fundamentalmente los generales, que están en el negocio. Pero hay militares de bajo rango que se están muriendo de hambre.

En la calle

¿Tenés miedo por tu familia?

--Sí, claro, por las represalias, Pero hay que hacer conocer lo que está pasando. Mi primo esta perdiendo la vista, el funcionamiento de los riñones por la diabetes. Pido ayuda. porque la gente dice que no pasa nada y la gente la esta pasando muy mal.

¿Cómo hacen para pagar un alquiler, porque de comprar ni hablemos, no?

--Imposible comprar. También alquilar. Hay gente que invade lugares, que vive en las calles. Yo tengo amigos que viven en la calle.

¿Y cómo llegaron a esta situación? ¿Se iban dando cuenta que marchaban a un régimen como éste?

--Fue un proceso imperceptible, no te das cuenta. Esta gente sabe mentir..., nos han destruido...

¿Tiene esperanza de que esto cambie?

--Si no fuera por la esperanza todos estaríamos muertos. Los venezolanos tienen una resiliencia enorme. Pensamos que el mal no dura para siempre pero se nos está haciendo muy difícil salir de esta robolución.