Aún sin casos confirmados de Dengue, apuestan a la prevención

Información General

Es transmitido por el mosquito Aedes Aegypti, que se cría y vive en lugares sombríos y húmedos, por lo que cualquier recipiente con agua estancada es el ambiente ideal para su reproducción.

Dado que las altas temperaturas propician la reproducción y propagación del mosquito transmisor de Dengue y otras enfermedades; las direcciones de Bromatología y Epidemiología ofrecen información sobre medidas preventivas y sintomatología.

Más allá que no se ha registrado ningún caso de Dengue en el Partido, es de suma importancia mantener las medidas precautorias.

Por eso es importante eliminarlos. Las cubiertas de automóviles, los tanques de agua, los platos bajo las macetas, los floreros y las plantas en frascos con agua son criaderos muy frecuentes en viviendas, oficinas, escuelas y hospitales.

La principal medida de prevención es evitar la formación de criaderos de mosquitos.

Por ello, se recomienda mantener el orden y la higiene de los patios y terrenos baldíos, mantener el pasto corto, evitar juntar agua de lluvia o, en caso que esto resulte indispensable, no almacenarla por más de tres días cepillando todo el recipiente antes de recoger agua nuevamente, cambiar el agua de los bebederos de animales diariamente, no dejar recipientes sin tapar en el patio, no juntar chatarra y elementos en desuso.