Kicillof otorgará por decreto $ 4.000 en dos tramos a estatales y médicos

Los estatales bonaerenses de la ley 10.430 y los profesionales de la salud de la 10.471 cobrarán por decreto un incremento de $ 3.000 durante el mes marzo y $ 1.000 más en abril; en consonancia con los $ 4.000 que otorgó Nación para los empleados de su órbita, aunque sin tope de $ 60.000.

Así lo decidió el gobierno de Axel Kicillof tras una nueva reunión paritaria fallida con los gremios y a contrarreloj de la liquidación de haberes, según le confirmaron fuentes oficiales a DIB. La decisión del Ejecutivo busca que, más allá de la falta de acuerdo, los empleados puedan percibir un incremento a la brevedad y que el mismo represente "una mejora sustancial" para aquellos que ocupan las categorías más bajas.



El aumento saldrá por un decreto del gobernador y abarcará a todos los trabajadores de la administración central y a los profesionales de la salud enmarcados en la ley 10.471, ya que no habrá tope de $ 60.000 como en Nación. Excluye a docentes y judiciales. "No se trata de un bono. Es una suma remunerativa", le explicaron fuentes del Gobierno a esta agencia.



Además señalaron que el gobierno seguirá dialogando con los sindicatos, y que el miércoles y jueves se realizarán en este marco las mesas técnicas correspondientes.



Los sindicatos de estatales vienen negociando desde la semana pasada con el Ejecutivo bonaerense. Ayer, el Gobierno hizo dos propuestas: una compuesta por $ 2.000 de recomposición por 2019 y 2.000 a partir de marzo, ambas remunerativas no bonificables; y otra en que mantenía el recupero de 2.000 y se cambiaba la suma fija de este año por un 7% ($ 700 para un ingresante).



Ante la negativa de los gremios, las partes volvieron a reunirse este martes, en una reunión en que se mantuvo la segunda oferta y se agregaron unos $ 500 remunerativos no bonificables por 2019. Los gremios volvieron a rechazar la propuesta por considerarla "insuficiente" y el Ejecutivo comunicó que el ofrecimiento era el mejor que podía hacer la Provincia.



Desde UCPN, tras la falta de acuerdo, le dijeron a DIB que "necesitábamos inyectar dinero cuanto antes a nuestras bases" porque "desde septiembre del año pasado venimos perdiendo mes a mes con la inflación sumas considerables".



En tanto, el titular de ATE, Oscar de Isasi, señaló a la salida de la reunión que "es una propuesta que no alcanza a colmar las expectativas de los trabajadores y trabajadoras de Estado" y sostuvo que la negociación "nos empieza a preocupar de sobremanera".



Por el lado de los médicos, el vicepresidente de Cicop, Fernando Corsiglia, indicó sobre el aumento por decreto que "el Gobierno tiene los mecanismos que considere necesarios para esto", aunque aclaró que es importante que "quede abierta la paritaria y sigamos discutiendo". (DIB)