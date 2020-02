El testimonio de una misionera que vivió en Polonia

141231

Información General Auschwitz: una luz en la oscuridad

María del Carmen Conti brindará una charla el 6 de marzo a las 21 en el Colegio Cáneva. La actividad es organizada por la Parroquia San José.



La misionera de la Inmaculada de Padre Kolbe, María del Carmen Conti, brindará testimonio en una charla que tendrá lugar en el Colegio Monseñor César Cáneva el 6 de marzo a las 21, organizada por la Parroquia San José.

María del Carmen vivió durante seis años a escasos tres kilómetros de Auschwitz, el campo de concentración más letal llevado adelante por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.



Pero a partir de su espiritualidad, de sus vivencias y de toda la información que ha recabado, ella asegura que catalogar a Auschwitz como un cementerio es una visión muy reducida.

"Para mí no es un lugar de muerte, es un sitio que me hizo muy bien. Iba a caminar a los campos y me recargaba interiormente. Es un lugar de esperanza, de vida, porque pienso en los que estuvieron cinco años padeciendo todo tipo de agresiones y supieron resistir la violencia de los nazis con el bien, la bondad, el patriotismo, conservando la dignidad pese a ser considerados pedazos y no personas", le dijo en 2019 al portal informativo www.lavozdelpueblo.com.ar.

"Cada vez que podía iba sola o en grupo a visitar la celda del Padre Kolbe o a Birkenau. El solo hecho de estar en esos lugares me llenaba el espíritu. Auschwitz tiene una historia muy rica, muy intensa y una no se puede quedar con lo que observa en un primer nivel de información. Hay que excavar, indagar, y te aseguro que comprobás que ahí ganó la vida", había mencionado.