Mi amigo Manuel, la historia de Belgrano contada por un amigo

En el espacio Mil y un libros, columna literaria a cargo de Diego Javier Rojas que forma parte del programa Mejor de Mañana que se emite por FM98 POP, presentaron el libro de Mario Méndez que forma parte de la colección Proyecto del Bicentenario.



Cruzar el océano en barco, enamorarse en secreto, conducir ejércitos, enfrentar invasiones, idear la revolución, hacer la patria. Todo esto fue obra de Manuel Belgrano. Así lo relata su mejor amigo y compañero, quien estuvo ahí desde el principio, en las primeras travesuras de niños y hasta en las grandes hazañas, y vio cómo su querido Manuel se convertía en el revolucionario héroe argentino.

"De inmmedito me alisté en sus tropas por más que Manuel me insistió para que me quedaran en casa, no le hice caso, porque yo también era un revolucionario y le debía mi lealtad tanto a la revolución como a mi amigo, no me arrepiento en absoluto, todo lo contario, gracias a esta nuestra misión fui testigo de dos momentos de nuestra historia", así narrá Mario Méndez la historia del creador de la bandera en "Mi amigo Manuel" en Mejor de Mañana por FM 98POP.

El narrador del cuento es Francisco, amigo de Belgrano, un personaje creado por el autor "fue lo más divertido, contar la historia desde un amigo que junto a Manuel viajaron a España, fueron al colegio y participaron de las guerras de la Independencia", explicó Méndez en la columna Mil y un Libro junto a Diego Javier Rojas.

Este libro forma parte de la colección histórica del Proyecto del Bicentenario junto a otros títulos como: "Cielito de mi bandera" de LiLiana Cinetto, "Viaje a la bandera" de Cecilia Pisos, "El árbol de los ruidos y las nueces" de Silvia Schujer, "Belgrano hace bandera y le sale de primera" de Adela Bach, "A Rosario sin escalas" de María Ines Falconi, "El Hombre que no podía mentir" de Ana María Shua y "Mi amigo Manuel" de Mario Mendez.

El libro está pensado para lectores de 12 años y abarca desde la creación de la bandera hasta la Independencia y el encuentro de Manuel Belgrano con San Martín.

"El 18 de febrero para diferenciarnos de nuestros enemigos Manuel creó una escaraparela con los colores celeste y blanco y el 27 de febrero de 1812, día que la historia argentina no olvidará, el general Belgrano enarboló la bandera a orillas del Paraná, yo contemple allí emocionado cómo la celeste y blanco flamaba por primera vez sobre nuestra tierra" continúa relatando Francisco.

"Yo siempre narré los hechos tratando de ponerle gracia, tal vez, imitando a un profesor que nos contaba historia antigua y medieval con anécdotas, siempre traté de demostrar el lado humano de los personajes", destacó Mario Méndez, profesor, editor y escritor, nacido en el año 1965 en la ciudad de Mar del Plata y radicado en la ciudad de Buenos Aires donde estudió Realización Cinematográfica, en la Escuela de Cine de Avellaneda y Edición en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde ejerce como profesor.

Ante la pregunta: ¿quién es para vos Manuel Belgrano? "es uno de los hombres más importantes de la historia argentina, él no era militar era político, pero aprendió y se puso sobre los hombros dirigir tropas, era un hombre con una visión de progreso, de futuro, de educación para las mujeres, tenía una mirada revolucionaria de verdad, por la total disposición que demostró fue una persona muy querible, él como Mariano Moreno y Juan José Castelli tuvieron una mirada de avanzada, fueron quienes encarnaron el espíritu revolucionario de 1810", afirmó Méndez.

La tapa de "Mi amigo Manuel" los muestra compartiendo un momento con su amigo Franscisco andando a caballo, "la idea fue contar que Belgrano iba creciendo y para crecer hay que jugar" y también mostrar otras escenas como "el encuentro entre María Remedios del Valle y Manuel Belgrano, me propuse hacer visibles especiales momentos de su vida como la ingratitud de los gobernantes, él empezó rico y terminó en la miseria, no se hizo rico y eso lo engrandece aún más, él entregó la vida y la fortuna por sus ideales", afirmó Mendez.

En el libro se cuentan varias historias, como el origen de la danza La Condición , aquel baile de julio de 1816 en el que Belgrano habría participado "ese es un dato que tomé de un libro de Ricardo Lesser, escritor e historiador que planteó que la danza supuestamente fue pedida por Manuel Belgrano a los músicos de la banda militar pero con una condición, que sea muy lenta para que él pudiera bailarla ya que sufría de gota y le dolían las piernas, entonces él habría dado unos pasitos y se volvió a sentar", detalló el escritor.

Aunque según una investigadora de historia que la editorial Lo que Leo contrató para los datos históricos de la colección "no es del todo seguro que esto haya pasado ya que también afirman que se habría creado en Catamarca", aclaró Mario Méndez.

"Muchas veces me preguntan si esa primera bandera era tal como la conocemos hoy, celeste - blanca - celeste; a los 90 años puedo decir sin que nadie me llame mentiroso, que no recuerdo cómo era el diseño, aunque sí puedo decir que eran estos nuestros colores", contó Francisco, testigo imaginario de la vida de Manuel Belgrano.