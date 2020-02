Arresto domiciliario para acusado de un choque fatal: en abril se realizará el juicio

141246

19.02 | Policiales Desde fines de noviembre se esperaba que se haga efectivo este beneficio

La semana pasada se dispuso esta medida para el hombre que atropelló a dos ancianas y un joven en junio del año pasado. Una de las mujeres, de 76 años, murió un mes más tarde tras permanecer en estado crítico en el Hospital.

Días atrás un olavarriense que se encuentra imputado por haber atropellado y provocado la muerte de una mujer de 76 años accedió al beneficio de la prisión domiciliaria. El choque ocurrió a principios de junio de 2019, donde resultaron heridos la hermana melliza de la víctima y un joven. Ante la demora en la entrega de la tobillera electrónica, efectivos policiales deberán controlar que no salga de su domicilio.



A fines de noviembre del año pasado la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de Azul confirmó la resolución del Juzgado de Garantías Nº 1 de Olavarría, que había otorgado el beneficio del arresto domiciliario a Cristian Adrián Ruiz Guevara, luego de que la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 apelara el fallo de la jueza Fabiana San Román. El hombre de 38 años está detenido desde mediados de julio del año pasado por el homicidio de María Ester Midón.



A pesar de que la justicia convalidó la requisitoria del abogado defensor de Ruiz Guevara, el trasladado del acusado desde la Unidad Penal Nº 38 de Sierra Chica a su domicilio no se hizo efectivo, producto de las importantes demoras que actualmente se registran en el otorgamiento de las tobilleras electrónicas, a través de las cuales el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) controla los movimientos de los reclusos que gozan de esta morigeración, alternativa a la prisión en una cárcel.



Debido a que, pasados más de dos meses, aún no se entregó la tobillera, finalmente la semana pasada se logró destrabar esta situación, mediante una opción diferente. Fuentes consultadas por EL POPULAR indicaron que desde el Juzgado Correccional de Olavarría se determinó que Ruiz Guevara acceda a este beneficio pero que el control de sus movimientos lo deberá hacer de manera presencial personal policial.



De esta manera, el automovilista gozará de esta morigeración en principio hasta el juicio, que se llevará adelante en el mes de abril en el Juzgado a cargo de la jueza Cecilia Desiata. La parte acusatoria estará representada por el fiscal Christian Urlézaga, quien instruyó la investigación desde sus inicios.



Ruiz Guevara está acusado de los delitos de "homicidio culposo y lesiones graves culposas triplemente calificados por la conducción negligente de un vehículo automotor, por darse a la fuga y por no socorrer a la víctima"; y "lesiones leves culposas". El conductor de 38 años fue detenido a mediados de julio, pocos días después de que falleciera María Ester Midón, tras permanecer más un mes en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura".



El choque ocurrió en la noche del 5 de junio en la esquina de Estrada y avenida Ituzaingó, donde el Peugeot 206 que conducía Ruiz Guevara embistió a tres peatones que cruzaban la calle. Además de María Ester Midón, que falleció el 8 de julio, las víctimas fueron Zunilda Midón y Matías D'Agostino. El conductor huyó del lugar, y al día siguiente secuestraron el vehículo en su domicilio, donde un mes más tarde lo detuvieron.