141252

Información General Boleto estudiantil

El año pasado accedieron al sistema unos 8.500 estudiantes de la ciudad y las localidades. El trámite puede completarse hasta el 8 de abril en el primer piso de la Terminal de Omnibus. En la primera semana más de 2500 alumnos retiraron la planilla: lo completaron 137 de nivel primario y 375 de secundario.

Más de 2500 estudiantes ya retiraron la planilla para obtener el beneficio del Boleto Estudiantil Gratuito (BEG). Los beneficiarios son estudiantes de nivel Primario de establecimientos públicos y privados, estudiantes de nivel secundario básicos, bachilleratos y técnicos de establecimientos públicos y privados, estudiantes de nivel terciario y universitarios; estudiantes del plan Fines; cursos aprobados por la Dipregep.



El trámite se puede realizar a nivel domiciliario o desde un ciber y también se ofrece la posibilidad de completar el formulario en el primer piso de la Terminal de Ómnibus, de manera gratuita, de lunes a viernes en el horario de 7.30 a 14. En la página de la Municipalidad del Partido de Olavarría (www.olavarria.gov.ar) hay un link con el nombre "Boleto Estudiantil Gratuito Trámite On Line". Allí se puede obtener toda la información referida al BEG y la planilla para completar.



Los establecimientos educativos ya están abiertos desde el lunes 10 de febrero para firmar dichos formularios y poder acceder desde el primer día del ciclo lectivo 2020. Vale recordar que en el receso de invierno nuevamente se abrirá la inscripción y durante todo el ciclo escolar se realizarán inscripciones para casos excepcionales.



En la primera semana de inscripción, se iniciaron más de 2500 trámites. Es decir, son estudiantes que retiraron la planilla para obtener el boleto y se completaron 137 de primaria y 375 de secundaria, según pudo confirmar EL POPULAR a través de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad.



A nivel municipal, destacaron la evolución de la propuesta durante los 4 años de gestión de Cambiemos. "Se ha ido perfeccionando el sistema. El primer año hicimos un gran diagnóstico. En ese momento estaba la Tarjeta Estudiantil Olavarría (TEO) y al año siguiente hicimos boletos en papel para poder cuantificar" la situación, planteó ante EL POPULAR el secretario de Gobierno, Hilario Galli, la semana pasada. Ya en el tercer año, fue introducido "dentro de la SUBE. Al cuarto año, mejoramos", añadió el funcionario.



"Desde el momento cero convocamos a las asociaciones estudiantiles, que ellos son los principales usuarios o quienes de alguna manera tienen más diversificado el consumo del transporte público", observó Galli. Asimismo, destacó que "seguimos manteniendo contacto y relación con los centros de estudiantes, quienes nos van mostrando algunas cuestiones a mejorar y sobre la marcha las vamos mejorando".



Otra cuestión enfatizada por el secretario de Gobierno comunal fue el aporte de un subsidio para sostener el sistema "porque en 2014, cuando se estableció la gratuidad en el boleto estudiantil, automáticamente se aumentó un 74 por ciento el boleto único, donde claramente el que pagaba el boleto era el usuario. Acá alguien lo tiene que pagar, si no lo paga el estudiante o lo paga el usuario, o lo paga la empresa o lo paga el Estado pero el boleto no es gratis". De esa forma se optó por un subsidio porque "nos parecía injusto que sea el usuario quien se haga cargo del boleto estudiantil".



Carga de la SUBE



Con respecto a la carga de la SUBE, EL POPULAR pudo saber que hubo quejas vinculadas con la recarga. El sistema depende de Nación Servicios y es parte de un contrato entre los comerciantes con dicha dependencia. En caso de que los usuarios detecten fallas pueden denunciar en el 0800 que figura en el revés de la tarjeta SUBE.



Sí hubo problemas en algunos negocios en cuanto al manejo de las recargas debido al funcionamiento de las terminales electrónicas de pago a los comercios. Es decir, el inconveniente surgió en los Posnet, que son los artefactos que permiten a los establecimientos comerciales cobrar a clientes o usuarios mediante una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito o, en este caso, la tarjeta SUBE. Sucedió que en algunos kioscos dicho sistema de Posnet quedó desactualizado y fuera de servicio hasta que finalmente el problema se resolvió y funciona con normalidad.



Paso por paso



El trámite se puede realizar en 5 pasos: completar el formulario de forma online e imprimir dos copias; presentarlo en el establecimiento educativo de referencia para que una autoridad los avale; presentarse en la Terminal de Ómnibus de Olavarría, ubicada en avenida Pringles 2190, de lunes a viernes de 7.30 a 14 con fotocopia del documento y dos copias del formulario web completo con tus datos. Tener en cuenta que entre las 72 y 96 horas hábiles posteriores a la presentación de la documentación solicitada se podrá conocer el tipo de beneficio al que se accederá. Para ello será necesario ingresar a la web del Municipio nuevamente y consultar el beneficio que corresponda. Y finalmente pasar la tarjeta SUBE por una Terminal Automática (TAS), para concluir el trámite y comenzar a usar tu pase gratuito. En caso que aún no se tenga, se puede tramitar en la misma Terminal de Ómnibus de manera gratuita con sólo presentar el DNI.