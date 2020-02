Desde Olavarría insisten en la necesidad de ampliar las cuadrículas de patrullajes

141276

Policiales Demandan que los agentes egresados de la Escuela Vucetich no sean trasladados

Como sucedió con la gestión anterior, desde el Ejecutivo y la Policía Distrital vuelven a solicitar al Ministerio de Seguridad bonaerense que se sumen 7 zonas a las 10 actuales en las que está dividida la ciudad para los controles policiales. Se necesitan más móviles y personal.

Una vez más las autoridades del área de Seguridad de Olavarría acuden al Ministerio de Seguridad bonaerense para cumplir un objetivo que tiene varios años de demora: la ampliación de la cantidad de cuadrículas en las que está dividida la ciudad para realizar los patrullajes policiales. Lograr que la cantidad de zonas ascienda de 10 a 17 permitirá contar con mayor cantidad de móviles, de personal, y que cada cuadrícula se reduzca notablemente en la cantidad de cuadras a cubrir, lo que agilizará el tiempo de llegada ante las emergencias.



Recientemente, desde la Jefatura de Policía Distrital que coordina el comisario inspector Carlos Roldán, se envió un comunicado en el que se refirió que "desde la cúpula policial de esta ciudad (...) se procederá a volver a enviar un proyecto donde se solicita la ampliación de cuadrículas para la ciudad, la cual es cubierta por parte del Comando de Patrullas, contando en la actualidad con 10 cuadrículas".



Este pedido fue enviado en más de una oportunidad al Ministerio de Seguridad de la Provincia durante el gobierno de María Eugenia Vidal, pero no se tuvieron las respuestas esperadas. Incluso desde el área que coordinaba Cristian Ritondo se prometió que se enviarían módulos de seguridad para el barrio Belén y Matadero y la zona de la autopista Fortabat como ya existen en otros sectores, pero nunca llegaron.



En esta oportunidad el pedido de la Jefatura Distrital y del Ejecutivo Municipal a través de la Subsecretaría de Seguridad que se encuentra a cargo de Daniel Borra busca nuevamente que el Ministerio de Seguridad apruebe la ampliación de 10 a 17 cuadrículas. Hace 5 años, en el 2015, la cantidad de zonas bajó de 15 a 10, algo que, según refieren quienes están a cargo de la seguridad en Olavarría, perjudicó la labor diaria en materia de prevención. Esto se debe, en principio, porque cada cuadrícula cuenta con un sólo móvil que realiza los patrullajes las 24 horas del día los 365 días del año.



Es por esta razón que, en el caso de que el ministro Sergio Berni apruebe este requerimiento, también desde Olavarría solicitan 7 móviles policiales que pasarán a cubrir las nuevas zonas. En términos generales, al sumar estas cuadrículas desde la cúpula policial local se redistribuyeron las zonas con el objetivo de achicar la cantidad de cuadras que debe cubrir en sus recorridos cada patrullero, dado que algunas zonas actuales se extienden por más de 40 cuadras, lo que permitiría que los móviles tarden menos tiempo en cubrir los llamados.



Además, con el nuevo mapa de cuadrículas se incluyen varios sectores de las afueras de la ciudad que en el transcurso de los últimos años se han urbanizado pero que actualmente no pertenecen a ningún sector de patrullaje del CPO. Se trata de zonas que hasta no hace mucho eran "rurales" y en las que ahora se han creado barrios y han proliferado las viviendas, como sucede en la extensión norte de la avenida Ituzaingó pasando la Ruta 226, o el sector del barrio Paulownia, y todas las casas construidas más allá de la avenida Eva Perón.



Nuevos policías



A las demandas de ampliación de cuadrículas y de sumar al menos 7 móviles policiales, desde la cúpula de seguridad local además se demandará que los agentes que egresaron en diciembre del año pasado en la Escuela de Policía Descentralizada "Juan Vucetich" con sede en Loma Negra sean designados en Olavarría.



Se trata de una veintena de policías que actualmente integran el Operativo Sol, por lo que se desempeñan en las localidad turísticas y de la costa bonaerense. Sobre esta situación se indicó que "se están haciendo las gestiones a nivel policial y desde el Ejecutivo local para que los efectivos oriundos de esta ciudad se queden cumpliendo funciones en el ámbito de este Distrito, más precisamente en las cuadrículas que se mencionan anteriormente".



A mediados del año pasado se divulgó que, en caso de concretarse la ampliación de cuadrículas, se necesitarían unos 64 policías más. Una tercera parte saldría de los egresados de la Escuela de Policía, mientras que los restantes se tomarían de otras fuerzas que se desempeñan actualmente en la ciudad.